Noord-Korea lanceert ballistische raket over Japans grondgebied

De Zuid-Koreaanse televisie maakt melding van de raketlanceringen. Beeld AP

De Japanse regering in Tokio meldt dat de raket werd afgevuurd in de richting van het eiland Hokkaido in het uiterste noorden van Japan en de noordoostelijke prefectuur Aomori, zo meldt het persbureau Kyodo. Het treinverkeer in die regio werd stilgelegd. De Japanse kustwacht waarschuwde na de lancering inwoners van de twee regio’s te evacueren en naar schuilkelders te gaan. Uiteindelijk belandde het projectiel aan de andere kant van het land in de Stille Oceaan.

Het projectiel legde volgens de Japanse publieke omroep NHK 4000 kilometer af. Er zijn geen gewonden gevallen en er is geen schade gemeld.

De Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno noemde de lancering ‘een serieuze bedreiging voor de internationale vrede’. Hij liet namens de Japanse overheid weten dat de autoriteiten de details van de lancering nog analyseren. Ook de Japanse premier Fumio Kishida heeft de ‘barbaarse’ actie veroordeeld. Het is voor het eerst sinds 2017 dat een raket van Noord-Korea boven Japan vliegt. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol liet weten dat Noord-Korea kan rekenen op een stevige reactie van de internationale gemeenschap.

Vijfde in tien dagen

De lancering was de vijfde in tien dagen. Noord-Korea testte zaterdag ook al twee raketten. Vorige lanceringen vonden plaats kort na het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan Zuid-Korea, die donderdag de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol ontmoette. Beiden veroordeelden toen de ‘provocerende, nucleaire retoriek en testen met ballistische raketten’ van Noord-Korea.

Door experts wordt de opeenstapeling van rakettesten door Noord-Korea tevens gezien als een reactie op de recente manoeuvres op zee door Zuid-Koreaanse en Amerikaanse strijdkrachten. Het vliegdekschip ‘USS Ronald Reagan’ nam ook deel aan de vierdaagse marine-oefeningen. Het was de eerste keer dat een Amerikaans vliegdekschip werd ingezet in Zuid-Korea in bijna vier jaar tijd.

VS overlegt met bondgenoten over raketlancering Noord-Korea