Noord-Italië loopt leeg: zuiderlingen werken vanuit huis, in het zuiden

“Ik zie alleen maar voordelen,” zegt Francesco Apollonio uit Lecce, een stad in de hak van de Italiaanse laars. “Minder reizen, minder luchtvervuiling, minder stress.” Na een tijdje in München en Bologna besloot hij terug te gaan naar de plek waar hij opgroeide, omdat hij maar niet kon wennen aan de cultuur. Tot voor kort betekende zo’n keus een veroordeling tot rotbaantjes of zelfs werkloosheid, nu werkt Apollonio voor een softwarebedrijf in Londen. “Ik ben daar vorig jaar drie keer geweest en eigenlijk alleen voor sociale dingen.”

De afgelopen jaren stimuleerden Italiaanse bedrijven al voorzichtig hun personeel op afstand te gaan werken, maar de coronapandemie heeft dat proces versneld. Toen de lockdown begin maart in de lucht hing, stuurden bedrijven hun kantoorpersoneel naar huis. Thuiswerken werd de norm, zo’n 3,5 miljoen Italianen werken op dit moment vanuit hun eigen huis.

Voor veel Zuid-Italianen was het thuiswerken de reden om terug te gaan naar hun geboortegrond. “Ik ben op 7 maart in de auto gestapt en naar mijn ouders in Calabrië gereden,” vertelt Giuseppe Blasi. Hij is expert op het gebied van cybersecurity. Diezelfde avond kondigde premier Conte aan dat Noord-Italië in lockdown ging, twee dagen later volgde de rest van het land.

‘Voel me hier vrijer

“Ik werk thuis net zo hard als op kantoor, maar ik voel me hier veel vrijer.” Blasi is nog niet helemaal zeker dat zijn werkgever hem ook na de crisis de kans geeft in het zuiden te blijven, daarom houdt hij zijn dure appartement in Milaan voorlopig nog aan. De meesten deden dat niet, en het gevolg is een enorme leegstand van kantoorpanden, appartementen en studentenkamers in de grote steden in het noorden.

Volgens makelaarssite Immobiliare.it is het aanbod van woon- en werkruimte meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar, in Milaan ligt het percentage zelfs op 290 procent. Burgemeester Sala van die stad begint zich zorgen te maken en roept mensen op ‘weer naar hun werk te gaan’, want behalve verhuurders hebben ook eigenaren van restaurants en bars ernstig te lijden onder het gebrek aan werknemers in de stad. Dat geld wordt nu uitgegeven in het andere deel van Italië, alles ónder Rome.

Svimez, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van Zuid-Italië, noemt het een kans voor het zuiden zich te ontwikkelen. Al decennialang trekken zuiderlingen naar het noorden voor werk, de digitalisering zou die trend kunnen stoppen. “Het is niet de bedoeling dat het noorden te lijden heeft onder de ontwikkeling van het zuiden,” verduidelijkt Elena Militello. Zij is oprichter van de stichting Southworking en besloot na een aantal jaar in Milaan en Luxemburg terug te keren naar Palermo. “Als er meer evenwicht ontstaat, waardoor mensen zich niet meer gedwongen voelen om te vertrekken, dan zijn we op de goede weg.”