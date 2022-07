Nooit oud genoeg om te roken: Nieuw-Zeeland wil de leeftijdsgrens voor sigaretten ieder jaar verhogen

De Nieuw-Zeelandse regering wil ook het nicotinegehalte in sigaretten drastisch gaan verlagen. Beeld Getty Images/EyeEm

Behalve het jaarlijks verhogen van de leeftijdsgrens wil de Nieuw-Zeelandse regering ook het nicotinegehalte in sigaretten drastisch verlagen en afdwingen dat sigaretten alleen nog verkocht kunnen worden in gespecialiseerde tabakswinkels, in plaats van buurtwinkels en supermarkten.

Met de wetten wil de Nieuw-Zeelandse regering bereiken dat toekomstige generaties volledig rookvrij worden. Momenteel kan iedereen vanaf achttien jaar tabaksproducten kopen in Nieuw-Zeeland, maar de bedoeling is dat die leeftijdsgrens telkens een beetje zal worden opgehoogd. Het plan is dat kinderen die zijn geboren na 2008 daarmee altijd ‘te jong’ zullen blijven om te mogen roken.

Het pakket aan wetten werd dinsdag door de regering in Wellington gepresenteerd. Als het parlement de wetten goedkeurt kunnen de wetten al in 2023 van kracht worden.

“Decennialang hebben we toegestaan dat tabaksfabrikanten zich konden verrijken met hun dodelijke producten. Het is walgelijk en het is bizar. We hebben in dit land meer regels voor de veiligheid van de verkoop van een broodje dan voor een sigaret,” zei onderminister van Volksgezondheid Ayesha Verrall bij de introductie van de wet.

“Het doel van dit wetsvoorstel is het beschermen van wat ons dierbaar is: onze mensen, onze families, onze gemeenschappen.”

Niet voor vapen

Het wetsvoorstel kon dinsdag rekenen op brede steun in het parlement. Bijna alle partijen steunden de eerste lezing van het voorstel, al uitten verschillende oppositieleden wel hun zorgen over de legale basis van de wetten en de mogelijke verschuiving van de tabaksverkoop naar de zwarte markt.

“De Groenen maken zich ernstige zorgen over deze nieuw soort strafrechtelijke drooglegging,” zei parlementslid Chlöe Swarbrick. Ze uitte ook haar bezorgdheid over het verlagen van het nicotinegehalte in sigaretten: “Voor zover ik weet, is het nergens getest en daarom moet er serieus en krachtig onderzoek naar worden gedaan.”

De komende tijd zullen deskundigen in het parlement gehoord worden. Vervolgens zal het parlement zich over de wetten buigen. De wetten zijn alleen gericht op tabaksproducten; vapen wordt ermee niet aan banden gelegd.