Noodweer treft de westkust van Canada

Beeld AP

Hevige overstromingen hebben het zuid-westen van Canada in hun greep. Zeker een vrouw is door het noodweer overleden, nadat zij op de snelweg nabij Lillooet door een modderstroom was overrompeld. Maar het aantal vermissingen loopt op, waardoor gevreesd wordt dat het dodental hoger uit zal vallen. Meerdere snelwegen rondom Vancouver zijn ondergelopen, waardoor de miljoenenstad in de staat British Colombia is afgesloten van de rest van het land. Alleen door om te rijden via de Verenigde Staten kan de stad nog over land worden bereikt.