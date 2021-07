Noodweer India kost tientallen mensen het leven

Beeld AP

Zeker 47 mensen kwamen om door landverschuivingen in de regio Raigad. Door de grote hoeveelheid regen is de grond op veel plaatsen veranderd in modder en begint die te verschuiven.

Honderden mensen zijn de laatste dagen gered door de luchtmacht en de marine. Door het noodweer is veel infrastructuur verwoest. Wegen, bruggen en gebouwen zijn verdwenen. In Mumbai kwamen zeker vier mensen om het leven doordat een gebouw instortte. In die regio zitten nog zeker vijftig mensen vast en kan het dodental nog flink oplopen.

Regionale media meldden dat dit de heftigste regenval is in Maharashtra in de afgelopen veertig jaar was. “Het regent meer dan de bekende limieten,” zegt de hoogste minister van de deelstaat. “Dit is een ongekende crisis.”

Volgens de weersvoorspellingen blijft het de komende dagen nog flink regenen in het gebied.