Noodtoestand Mauritius door lekkende olietanker

Op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan heeft minister-president Pravind Jugnauth de noodtoestand uitgeroepen omdat er een ecologische ramp dreigt nadat een olietanker aan de grond liep en daarbij olie lekt. De autoriteiten schatten dat 1000 van de in totaal 4000 ton olie uit het schip in zee is gestroomd. Tot nu toe is 500 ton olie uit het schip gepompt.