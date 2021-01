Noodtoestand in Washington tot 24 januari, FBI waarschuwt voor gewapende protesten

In verschillende steden in de VS zullen de komende weken gewapende protesten plaatsvinden, in de aanloop naar de beëdiging van Joe Biden tot president. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse FBI. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van andere staten zouden acties op het programma staan.