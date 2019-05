Nog twee brexiteers willen de plek van May

Andrea Leadsom is een van de zeven politici die een gooi willen doen naar het leiderschap. Beeld AFP

Raab en Leadsom zijn prominente brexiteers die uit onvrede over het brexitbeleid van May uit de regering zijn gestapt. Raab nam in november ontslag als brexit-minister uit protest tegen het principeakkoord met de EU. Hij was pas enkele maanden in functie.

Leadsom was tot woensdag de Leader of the House of Commons, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis en ook in het kabinet zit. Ze verklaarde dat ze het brexitakkoord van May niet in het parlement kon aankondigen omdat ze er niet in gelooft.

In totaal hebben zeven politici verklaard dat ze een gooi willen doen naar het leiderschap van de partij. Eerder hadden Boris Johnson, Jeremy Hunt, Rory Stewart, Esther McVey en Matt Hancock zich aangemeld. Eerstgenoemde wordt als grote favoriet beschouwd. Naar verwachting zal ook de Britse milieuminister Michael Gove zich bij dat rijtje voegen.