Nog geen oordeel in Weinstein-zaak

Harvey Weinstein verlaat de rechtbank in Manhattan. Beeld AFP

De zeven mannen en vijf vrouwen die over het lot van de gevallen Hollywood-producer moeten beslissen, werden het nog niet eens over schuldig of onschuldig. De juryleden gaan woensdag om 9:00 uur (lokale tijd) in New York verder met hun beraad.

In principe wordt van hen verwacht dat ze dit elke dag doen van 9:00 uur tot 16:30 uur op doordeweekse dagen. In het weekend zijn ze vrijgesteld van hun juryplicht. De zaak wordt pas afgesloten als de jury tot een unaniem oordeel weet te komen.

Het proces tegen Weinstein (67) draait om vijf aanklachten. Een vrouw beschuldigt de producer van verkrachting in 2013, een andere vrouw beweert dat hij haar in 2006 seksueel heeft misbruikt. De aanklagers noemden Weinstein tijdens het proces tegenover de jury onder meer ‘een seksueel roofdier en een verkrachter’. Volgens hen maakte hij misbruik van zijn positie. De verdediging stelt dat hij niet alleen onschuldig is, maar juist slachtoffer van de vrouwen, die hem zouden hebben gebruikt voor hun carrière.

De eens zo gevierde Hollywood producent (67), ook buiten de rechtbank door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, houdt zich op de vlakte. Op de vraag hoe hij zich voelde, toen hij op weg was naar de rechtbank, antwoordde hij tegenover een journalist: “Alles gaat prima met mij.”