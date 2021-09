Nog even en Rusland en Belarus zijn één

Aleksandr Loekasjenko en Vladimir Poetin bij een eerdere ontmoeting. Beeld Mikhail Metzel/TASS/GETTY IMAGES

Rusland en Belarus willen binnen twee jaar een gezamenlijke markt voor gas hebben, daarna is het de bedoeling ook alle grenzen op te heffen voor olie en elektriciteit. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Belarussische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko maakten de volgende stap in de integratie van de twee landen bekend na alweer hun vijfde tête-à-tête van dit jaar.

Vooraf bestond al geen twijfel over de insteek van het treffen. Zo viel op de website van het Kremlin al te lezen dat ‘de twee leiders de werkresultaten zullen bespreken om de integratieprocessen binnen de Uniestaat te bevorderen’.

Of, in gewonemensentaal: Moskou en Minsk zijn dicht bij een akkoord waardoor ze op politiek, militair en economisch vlak feitelijk samensmelten. Die zogeheten uniestaat zou in de praktijk betekenen dat Rusland zijn westerbuur opslokt, waardoor de twee voormalige Sovjet­republieken in feite als één land doorgaan met onder meer één leger en één muntsoort.

Stroomversnelling

De eerste tekenen dat de onderhandelingen in een stroomversnelling zaten, werden al zichtbaar. Zo deed het Kremlin vorige week maandag een verklaring uitgaan waarin viel te lezen dat Poetin Loekasjenko had gebeld. Officieel om de Belarussische president te feliciteren met zijn 67ste verjaardag, maar tevens om de ‘bilaterale samenwerking’ tussen de landen te bespreken.

Doorgaans is zo’n zinsnede een holle toelichting, maar dat lag deze keer anders, zo bleek twee dagen na het telefoongesprek, toen Loekasjenko tegenover het Belarussische staatspersbureau Belta verklaarde dat Moskou op korte termijn een enorme hoeveelheid wapens zal leveren aan Minsk. “Rusland zal ons in de nabije toekomst voorzien van – ik ga niet zeggen tegen welke prijs – tientallen vliegtuigen, helikopters en de belangrijkste luchtafweersystemen”, zei Loekasjenko. “Wellicht zelfs S-400 (raketsystemen). Die hebben we hard nodig.”

Een dag eerder, op 31 augustus, had de Belarussische ambassade in Moskou al gemeld dat de gesprekken over de vorming van een uniestaat ‘constructief’ verliepen. Volgens de Belarussische ambassadeur in Moskou waren zelfs alle hoofdstukken van het zogeheten Verdrag over de Unie tussen Belarus en Rusland zo goed als klaar.

Ongetwijfeld lag dat ‘stappenplan richting ­integratie’ gisteren dan ook op tafel tijdens het onderonsje tussen Poetin en Loekasjenko. Een document waar met name de Russische president met veel welbehagen doorheen zal hebben gebladerd. Het is geen geheim dat de oprichting van een uniestaat een lang gekoesterde wens is van Poetin.

Soevereiniteit

In Minsk bestaat daarentegen de – gegronde – vrees dat verregaande integratie tussen beide landen ten koste gaat van de Belarussische ­soevereiniteit. Loekasjenko en co zijn als de dood dat Belarus binnen een uniestaat met de grote oosterbuur verandert in een Russische provincie en dus hield Loekasjenko lange tijd de boot af.

Maar de kaarten liggen nu anders. Sinds Loekasjenko zijn land vorig jaar augustus in een diepe crisis stortte toen hij de overwinning uitriep na frauduleus verlopen verkiezingen, heeft hij in de onderhandelingen met zijn Russische collega niet meer zoveel te willen.

Waar hij voorheen nog van twee walletjes kon eten door met zowel de Europese Unie als Rusland zaken te doen, heeft hij die optie niet meer nu Brussel het voorbije jaar talloze sancties tegen zijn regime instelde vanwege de aanhoudende repressie in het land.

Daardoor kan Loekasjenko inmiddels niet ­anders dan zijn blik naar Moskou wenden. Vooralsnog ontvangt Poetin hem daar met open armen. Maar voor niets gaat de zon op, weet ook Loekasjenko. Want nu zijn regime steeds afhankelijker wordt van Poetin, heeft de potentaat vrijwel geen manoeuvreerruimte meer in de onderhandelingen. En dus lijkt het slechts een kwestie van tijd totdat die door Poetin zo felbegeerde uniestaat er ook daadwerkelijk komt.