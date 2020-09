Nog een zwarte Amerikaan die politieoptreden niet overleefde

Demonstranten in de buurt van de plek waar Daniel Prude gearresteerd werd. Beeld AP

Agenten komen eind maart ter plaatse in Rochester, een voorstad van New York, na een alarmerend telefoontje van Joe Prude. Diens broer Daniel is ernstig verward en wordt zo goed als naakt aangetroffen op straat. Op beelden van de arrestatie is te zien hoe hij de bevelen opvolgt van de agenten die hem met getrokken stroomstootwapen benaderen.

Omdat Daniel om zich heen tuft, krijgt hij een zogeheten spuugkap over zijn hoofd en wordt hij met zijn gezicht naar beneden op straat gelegd. Het coronavirus had toen net zijn intrede gedaan in de Verenigde Staten en de agenten wilden voorkomen besmet te raken, was later hun verklaring. Die legden ze af bij de openbaar aanklager in New York, die de zaak nog altijd in onderzoek heeft. Pas woensdagavond is er publiek ruchtbaarheid aan gegeven.

Lynchen

Na maanden procederen kreeg de familie Prude woensdagavond toestemming beelden van de arrestatie te publiceren. Die komen van de bodycams van de betrokken agenten. Nadat Daniel Prude aanvankelijk nog wat roept en blijft spugen – “ze proberen me te vermoorden!” – wordt hij na een aantal minuten stil. De kap wordt verwijderd, de man gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij zeven dagen later. ‘Dood door complicaties na verstikking’, aldus het autopsierapport. Broer Joe Prude woensdag op een persconferentie: “Ik belde de politie omdat mijn broer hulp nodig had. Niet om hem te laten lynchen. Hoe kun je naar een naakte man kijken en niet meteen zien dat hij volledig weerloos is?”

De dood van Prude is bepaald niet het eerste voorbeeld van een ongewapende zwarte Amerikaan die op straat – al dan niet door de politie – wordt verwond of gedood. Vergelijkbare zaken die landelijke media-aandacht kregen, zijn die van Trayvon Martin en Tamir Rice in 2012, Eric Garner in 2015 en Philando Castile in 2016. In februari schoten een witte vader en zoon de zwarte Ahmaud Arbery dood, tijdens diens hardlooprondje door Brunswick in Georgia. Jacob Blake kreeg in Kenosha, Wisconsin vorige maand zeven politiekogels in zijn rug tijdens een arrestatie.

Het onderwerp is buitengewoon politiek gemaakt, precies twee maanden voor de Amerikanen hun president kiezen. Nadat George Floyd eind mei in Minneapolis minutenlang de knie van een agent in zijn nek kreeg (en overleed) wordt in veel Amerikaanse steden onafgebroken geprotesteerd tegen politiegeweld. Splintergroepen van die protestbeweging zetten het op een rellen met de politie, plunderen en stichten brand in onder meer Portland, Washington, Kenosha en Los Angeles.

Verkiezingscampagne

President Donald Trump grijpt de excessen van de protestbeweging aan voor een verbale oorlog met het vrijwel altijd Democratische bestuur van Amerikaanse steden. Woensdag dreigde hij de geldkraan dicht te draaien naar steden die in zijn ogen niet voldoende optreden. Over de aanleiding voor de protesten, systemisch politiegeweld en racisme, zegt hij weinig.

Zijn minister van Justitie Bill Barr deed dat woensdag wel. Tegen CNN ontkende hij dat systemisch racisme een rol speelt in de benadering van zwarte Amerikanen door de politie. Meerdere onderzoeken suggereren iets anders. Stanford University analyseerde vorig jaar liefst honderd miljoen politieoptredens en constateerde dat zwarte automobilisten structureel vaker staande worden gehouden dan witte, terwijl die laatste groep veel vaker illegale spullen bij zich blijkt te hebben.

Volgens The Washington Post werden vorig jaar per miljoen witte Amerikanen er gemiddeld 13 door de politie gedood. Volgens diezelfde telling lopen zwarte Amerikanen in verhouding meer dan twee keer zoveel kans om een arrestatie niet te overleven: 32 op één miljoen.