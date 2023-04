Nog acht mensen vermist na instorting flatgebouw Marseille

Reddingswerkers bij het ingestorte flatgebouw in Marseille. Beeld AFP

Ook raakten vijf mensen uit omliggende gebouwen gewond. Volgens de burgemeester zijn er mogelijk nog mensen in leven onder het puin, maar hij zei ook dat er rekening moet worden gehouden met slachtoffers.

Het gebouw aan de Rue de Tivoli stortte rond half 1 ’s nachts in, waarna brand ontstond. Die brand hindert reddingswerkers in hun zoektocht. “Hierdoor kunnen we geen honden en teams sturen om te zoeken naar mogelijke slachtoffers die zich onder het puin kunnen bevinden,” vertelde burgemeester Benoit Payan. Hoeveel mensen er in het ingestorte gebouw waren, is niet duidelijk.

JUST IN - Building collapse that sounded like a huge explosion reported in the southern French port city of Marseille



pic.twitter.com/jXsR67abkx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 9 april 2023

Volgens Franse media stortte zondagochtend ook een aangrenzend gebouw gedeeltelijk in. Bewoners uit dit gebouw werden, net als die uit een ander naburig gebouw, vannacht al geëvacueerd. Enkelen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de brandweerlieden die op het moment van de tweede instorting bezig waren met hulpwerkzaamheden vielen geen slachtoffers.

Volgens regiobestuurder Christophe Mirmand waren er ‘sterke vermoedens’ dat een explosie, mogelijk veroorzaakt door een gaslek, had geleid tot het instorten. “Maar we moeten in dit stadium zeer voorzichtig blijven voor wat betreft het benoemen van de oorzaken.”

Ruim honderd brandweerlieden zijn ingezet. Andere gebouwen in de straat werden uit veiligheidsoverwegingen ontruimd en de bewoners ondergebracht in een school, zei Mirmand.