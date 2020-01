‘Nieuwe video toont dat twee raketten vliegtuig in Iran raakten’

Een onderdeel van het neergestorte vliegtuig, vlakbij Teheran in Iran. Beeld EPA

Op eerdere beelden was de impact van de eerste raket al te zien. Iran heeft toegegeven het vliegtuig per ongeluk met een raket te hebben neergeschoten. Het vliegtuig met de bestemming de Oekraïense hoofdstad Kiev stortte vorige week woensdag neer, enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van Teheran. Alle 176 inzittenden (167 passagiers en 9 bemanningsleden) kwamen daarbij om.

De beelden − waarvan de authenticiteit is vastgesteld door The New York Times − maken volgens de Amerikaanse krant duidelijk wat er is gebeurd met het vliegtuig voordat het neerstortte. Dat gebeurde niet direct, want de piloten probeerden nog terug te vliegen naar het vliegveld van Teheran waar het kort daarvoor was opgestegen.

The New York Times stelde, eveneens op basis van videobeelden, na de crash al snel vast dat het toestel uit de lucht was geschoten. Iran was enkele dagen later gedwongen om dit toe te geven. De justitiewoordvoerder van het land meldde eerder dinsdag al dat er arrestaties zijn verricht van mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij het volgens Iran per ongeluk neerhalen van het toestel.