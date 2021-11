Nieuwe variant krijgt naam Omicron, WHO bezorgd

Een man met een mondkapje op straat in het landelijke stadje Parys, in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat. Beeld EPA

Voorlopig onderzoek laat volgens de WHO zien dat het virus met deze mutaties besmettelijker is dan eerdere varianten, terwijl de heersende Deltavariant al voor een besmettingsgolf in Europa en elders zorgt.

Volgens de WHO is ook de kans op een herbesmetting bij Omicron mogelijk groter dan bij andere varianten. De nieuwe variant is goed op te sporen met huidige PCR-testen en er wordt verder onderzoek naar gedaan. De WHO vraagt landen daaraan bij te dragen, onder andere door snel nieuwe uitbraken met Omicron te melden. De organisatie roept burgers op zich aan al beproefde coronamaatregelen te houden, zoals regelmatig handen wassen, voldoende ventileren, afstand houden en mondkapjes dragen.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) had de nieuwe coronavariant B.1.1.529 ook als zorgelijk aangeduid. De variant komt voor in het zuiden van Afrika en is ook vastgesteld in een klein aantal andere landen, waaronder België.

Vliegverbod

Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te weren. Het gaat om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Swaziland. De maatregel moet de opmars vertragen van de nieuwe, verontrustende variant van het coronavirus die in die contreien is opgedoken.

Eerder vrijdag maakte Nederland, net als veel andere EU-lidstaten, al bekend geen vluchten meer toe te laten uit het zuiden van Afrika. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge hield het toen nog bij zes landen; Mozambique ontbrak.

Onder anderen EU-burgers kunnen nog wel uit de zeven landen naar de unie reizen. Zij moeten een coronatest ondergaan en moeten in quarantaine.