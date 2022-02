Nieuwe tegenslag voor premier Johnson: vertrouwelingen stappen op

De Britse premier Boris Johnson bij het verlaten van Downing Street 10, medio december, met links de inmiddels opgestapte Munira Mirza Beeld AFP

Het vertrek van Mirza kwam donderdag als eerst naar buiten. Kort daarna volgde Johnsons directeur communicatie, Jack Doyle. Later kwamen daar nog twee anderen uit Johnsons entourage bij: de stafchef en zijn belangrijkste secretaris.

Volgens het Britse tijdschrift The Spectator waren Johnsons uitlatingen over de sociaaldemocratische oppositieleider Keir Starmer de druppel voor Mirza. In een debat in het parlement had de premier zijn rivaal Starmer verweten dat die destijds in zijn functie bij justitie de roemruchte Britse seksmisdadiger en BBC-presentator Jimmy Savile had laten lopen.

Johnson oogstte met zijn uithaal meteen forse kritiek, ook uit eigen kring. Het werd vergeleken met het gedrag van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Al lang staat vast dat Starmer als hoofd van de openbaar aanklagers niet betrokken was bij het besluit om Savile, die in 2011 stierf, niet te vervolgen. Hoogste beleidsadviseur Mirza had tevergeefs excuses geëist voor de aanval van Johnson, aldus The Spectator.

Kort na het vertrek van de invloedrijke Mirza werd bekend dat ook het hoofd communicatie van de premier, Jack Doyle, ontslag had genomen. Volgens Britse media staat zijn besluit los van dat van Mirza. Doyle speelt een rol bij het zogenoemde partygate-schandaal over omstreden overheidsfeesten en -borrels in coronatijd. Hij zou op zeker een van die feestjes aanwezig zijn geweest. ‘De recente weken hebben een verschrikkelijke tol geëist van mijn familieleven,’ zou hij hebben verklaard bij zijn afscheid, zo schrijven Britse media.

Waarom de stafchef en de topsecretaris hun baan opzegden, konden Britse media nog niet melden.