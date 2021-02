Nieuwe rellen in Spanje na arrestatie rapper

Beeld EPA

In Madrid zette de oproerpolitie onder meer traangas en rubberkogels in tegen duizenden demonstranten. Ook in Barcelona kwam het tot gewelddadige confrontaties, waarbij de politie rubberkogels gebruikte.

Dinsdagavond was het in verschillende steden, met name in de regio Catalonië, ook al onrustig nadat Hasél eerder die dag gearresteerd werd. Bij de rellen raakten dinsdag zeker 25 politieagenten en 30 demonstranten gewond.

Pablo Hasél

De 32-jarige Hasél werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme. De uiterst linkse Hasel is berucht om zijn extreme uitspraken in songteksten en tweets over onder meer verboden guerrillabewegingen, zoals de marxistische Grapo. Ook noemde hij de vorige koning Juan Carlos een maffiabaas. Hasél weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida.

Door de arrestatie is de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje opgelaaid. Meer dan tweehonderd artiesten, onder wie filmregisseur Pedro Almodovar, acteur Javier Bardem en zanger Joan Manuel Serrat, hebben een petitie tegen zijn gevangenisstraf getekend. De linkse regering in Madrid wil de wetgeving zo veranderen dat wat Hasél deed, niet meer strafbaar is.