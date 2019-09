Nieuwe problemen voor Boeing, nu met de 777X

Een fabriekshal waar de 777x wordt ontwikkeld. Beeld Reuters

Het probleem openbaarde zich tijdens een zware test waarin het toestel onder extreme omstandigheden ongebruikelijke manoeuvres moet maken. Vliegtuigen moeten deze test goed doorstaan om een luchtwaardigheidsbewijs te krijgen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De 777X moet volgens planning in 2020 op de markt komen. Het geldt als gemoderniseerde en veel zuinigere versie van de 777 die sinds 1995 wordt gemaakt. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben voor tientallen miljarden euro’s opties op het nieuwe toestel geplaatst.

737 Max

Boeing maakt bij de ontwikkeling van het toestel gebruik van lichte composietmaterialen, die ook toegepast worden in de 787 Dreamliner. De lanceerdatum van de 777x was al eens uitgesteld vanwege problemen met de motoren. Oorspronkelijk zou het toestel deze zomer in gebruik worden genomen.

Boeing kampt ook al met grote problemen met de 737 MAX. Dat toestel mag al maanden wereldwijd niet vliegen. Dat gebeurde na een crash van een vliegtuig van Ethiopian Airlines als gevolg van een overijverig veiligheidssysteem. Enkele maanden eerder was ook een 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air door toedoen van dat systeem neergestort. In totaal vielen bij deze twee crashes 346 doden.