Nieuwe leider IS blies zichzelf op tijdens aanval leger VS

De IS-leider liet tijdens de aanval in het noorden van Irak een bom afgaan. Hij blies daarbij niet alleen zichzelf op, maar ook leden van zijn familie en andere burgers. Volgens het Witte Huis kwamen onder meer zijn vrouw en (een aantal van) zijn kinderen om het leven. De klap was zo hard dat lichamen het gebouw uit werden geblazen.

President Biden noemt de zelfdoding ‘een laffe daad’. “Hij koos ervoor zichzelf op te blazen in plaats van terecht te staan voor de misdaden die hij begaan heeft.” Een andere hooggeplaatste IS’er verschanste zich tijdens de aanval samen met zijn vrouw op de tweede verdieping van het gebouw. Ook zij kwamen uiteindelijk om het leven.

Biden zegt in zijn verklaring dat er geen Amerikanen zijn gesneuveld tijdens de operatie, die was bedoeld om de ‘wereld veiliger te maken’. Biden werd een maand geleden over de operatie ingelicht, dinsdag gaf hij groen licht. Volgens de president heeft het Amerikaanse leger alles in het werk gesteld om burgerslachtoffers te voorkomen. Tot slot waarschuwde hij ook andere terroristen: “Wij zullen je vinden.”

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) 3 februari 2022

Zware gevechten

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in oktober 2019 op een vergelijkbare manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. IS had in dat land en buurland Irak een kalifaat uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand.

Amerikaanse media hadden op basis van getuigen en berichten op sociale media al gereconstrueerd wat is voorgevallen in het noordwesten van Syrië. Amerikaanse speciale eenheden arriveerden met helikopters en omsingelden rond middennacht (lokale tijd) een huis in de buurt van de grens met Turkije. Bewoners zouden via luidsprekers zijn opgeroepen zich over te geven, schrijft The New York Times.

Aan die oproep lijkt geen gehoor te zijn gegeven en uiteindelijk ontstonden zware gevechten. Het huis liep daarbij zware schade op. Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi verliet het gebouw nooit. Hij woonde op de derde verdieping met zijn familie en kwam alleen af en toe op het dak van het gebouw om er te bidden. Op de eerste verdieping wonen gezinnen die geen band hebben met IS - ze zouden zelfs niet van zijn verblijf daar hebben af geweten, melden betrokkenen aan CNN.

De president zou de operatie live hebben gevolgd. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van Biden die de operatie met naaste medewerkers observeert. Er waren kort na de operatie al berichten over mogelijke burgerslachtoffers. Lokale hulpverleners, die bekendstaan als de Witte Helmen, spraken over zeker dertien doden, waarvan zes kinderen en vier vrouwen.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) 3 februari 2022

#EXCLUSIVE Our source on the ground in Atmeh, #Syria managed to enter the house which was raided by US special forces last night. Blood on the floor, chaos inside, damage clearly visible. Have a look at this @akhbar video 👇👇pic.twitter.com/fzuPyJnIld — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 3 februari 2022