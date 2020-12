Nieuwe deadline: zondag moet de brexit eindelijk geregeld zijn

Premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Beeld AP

Terwijl de Britse premier Boris Johnson alweer in het vliegtuig terug naar Londen zat, blikte voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in Brussel terug op hun diner van even daarvoor. De discussies waren ‘levendig’ geweest, zei ze eufemistisch. “We hebben een duidelijk beeld van elkaars standpunten gekregen.” Britse regeringsbronnen zeggen tegen de Financial Times dat de verschillen tussen beide partijen nog onverminderd groot zijn. De doorbraak die Johnson met zijn komst naar Brussel had willen forceren, is dus niet bereikt.

‘Een dramatische avond boven de vis,’ kopte Daily Mail donderdagochtend. De EU wil dat continentale vissers toegang krijgen tot de Britse viswateren. Daar stikt het van de sint-jakobsschelpen en zonder een handelsakkoord, kunnen die zomaar 20 procent duurder worden in Europa.

‘Kan niet akkoord gaan’

Johnson legde dat woensdag aan zijn parlement uit als dat de EU van Groot-Brittannië ‘het enige land ter wereld zonder soevereine controle over zijn wateren’ wil maken. Tegen de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zou hij volgens The Guardian hebben gezegd dat hij niet akkoord kan gaan met een deal die de Britten aan EU-regels onderwerpt. De EU is op zijn beurt juíst uit op een level playing field: waarin Britse en Europese bedrijven straks volgens dezelfde regels handel drijven.

Een opvallend moment vóór Johnson en Von der Leyen aanschoven: terwijl ze poseerden voor de camera’s vroeg de Duitse hem hoorbaar om afstand te houden. “En doe straks meteen je mondkapje weer op.”