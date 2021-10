Nieuwe coronavariant rukt op in Engeland, RIVM is nog niet ongerust

De zogenaamde ‘delta-plus’ variant werd begin deze maand in het zuidwesten van Engeland bij 14 procent van de besmette mensen gevonden. Beeld Reuters

De nieuwe versie van de deltavariant, met de naam AY.4.2, was deze week voor Marokko al reden om met vliegverkeer uit Engeland, Nederland en Duitsland te stoppen. De zogenaamde ‘delta-plus’ variant werd begin deze maand in het zuidwesten van Engeland bij 14 procent van de besmette mensen gevonden. In het Verenigd Koninkrijk is de variant verantwoordelijk voor bijna 10 procent van alle coronabesmettingen.

Volgens professor Francois Balloux, hoofd van het University College London’s Genetics Institute, is er geen reden voor paniek. Delta-plus is nog besmettelijker dan voorgaande varianten ‘maar niet zo totaal desastreus als we eerder hebben gezien’, zegt hij tegen de BBC.

Vaccins minder effectief

Grote zorg is wel, naast de grotere besmettelijkheid, dat de delta-plus de effectiviteit van vaccins ondermijnt. Arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse CWZ, die in juni als eerste alarm sloeg over de oorspronkelijke deltavariant, doet hier onderzoek naar. Hij test of delta-plus meer voorkomt onder gevaccineerden dan onder niet-gevaccineerden. “De vrees is dat de effectiviteit van de vaccins tegen AY.4.2. minder is, wat zou betekenen dat er een nog grotere druk op de zorg komt.”

Mulder heeft eerder al voorspeld dat het huidige deltavirus niet de laatste variant zou zijn waar we mee te maken krijgen. “Zolang het virus op een hoog niveau aan het rondgaan is, zal het zich verder ontwikkelen. Daar leent deze herfst zich helaas uitstekend voor.”

Mulder verwijst naar de situatie begin juni, toen het RIVM de opmars van de huidige deltavariant niet als zorgwekkend beschouwde. Doordat Mulder een snellere test gebruikt om de varianten vast te stellen, had hij toen al weken eerder in de gaten dat de deltavariant sterk groeiende was. “En in Engeland zijn ze ook weken sneller met het vaststellen van nieuwe varianten omdat ze sneller en meer onderzoeken.”

Stabiel

Het RIVM bevestigt dat de nieuwe variant in Nederland is aangetroffen. Deze is echter nog niet als een zorgelijke variant betiteld door de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Wel houdt de WHO de mutant in de gaten. Het RIVM ziet in eigen onderzoek dat het aandeel van deze variant zo’n 0,1 tot 0,2 procent van alle besmettingen uitmaakt en amper stijgt. Een woordvoerder zegt dat de nieuwe variant goed in de gaten wordt gehouden. “Maar de situatie rond deze variant is stabiel. Dit is nog niet het moment om te zeggen dat er echt wat aan de hand is.’’