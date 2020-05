Nieuwe beelden: drie agenten hielden George Floyd tegen de grond bij arrestatie

Justice for this family these police officers are killing black men like animals🙏🏾. RIH #georgefloyd #justiceforgeorgefloyd Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.

Niet een, maar drie agenten drukten maandagnacht de 46-jarige George Floyd bij zijn arrestatie tegen het asfalt, met diens dood tot gevolg. Dat blijkt uit nieuw opgedoken beelden, die het voorval vanuit een andere invalshoek laten zien.

Bekend was al dat vier agenten ontslagen waren na de fatale aanhouding van Floyd. In de eerder verschenen beelden waren slechts twee van hen te zien: de agent die met zijn knie minuten lang op de nek van Floyd drukte, en zijn collega die omstanders op afstand hield.

In het nieuwe, 18 seconden durende filmpje dat op Instagram werd geplaatst, is te zien dat nog twee agenten de zwarte man tegen de grond houden. Alle vier agenten zijn wit. Terwijl Floyd, die ongewapend was, minutenlang tegen de grond gehouden werd en kermde niet te kunnen ademen, was hij reeds geboeid met zijn handen op de rug. Floyd overleed maandagavond in het ziekenhuis.

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’



Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/kMPiILRUqR — NowThis (@nowthisnews) 27 mei 2020

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI onderzoeken de arrestatie. Maar dat de vier agenten ondertussen nog niet gearresteerd zijn, zorgt voor massale verontwaardiging en is in vele Amerikaanse steden aanleiding voor protest.

De onvrede wordt versterkt door verslagen van vooral Amerikaanse media, over de voorgeschiedenis van de bij de fatale aanhouding betrokken agenten en details over de aanhouding.

Uit camerabeelden van een restaurant waarop de aanhouding te zien is, zou blijken dat Floyd zich niet verzette tegen zijn arrestatie, zoals de politie verklaarde. Ook de ‘techniek’ van de agent die op Floyds nek met zijn knie drukte, oogst kritiek. “Zover ik weet leert geen politieacademie in dit land agenten hun knie te gebruiken bij een aanhouding, laat staan op de nek van een verdachte te drukken,” aldus Chuck Wexler, directeur van het Police Executive Research Forum, dat Amerikaanse politiecorpsen adviseert, tegen AP.

Bovendien blijkt uit een database voor klachten van politiegeweld in Minnestota dat in elk geval twee van de betrokken agenten bij elkaar al bij meer dan tien gewelddadige politieoptredens betrokken zijn geweest. Een rechtszaak over een zware mishandeling door een van de agenten van een verdachte, waarbij diens tanden uit zijn mond geslagen zouden zijn, eindigde in een schikking. Op geen van de eerdere klachten tegen de twee agenten volgden disciplinaire straffen vanuit het politiecorps.

Sinds de dood van George Floyd is Minneapolis het toneel van rellen. Beeld EPA

“Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet vast?” zei de Democratische burgemeester van Minneapolis Jacob Frey er woensdag over. “We kunnen geen oog toeknijpen, het is aan ons als leiders de taak om het beestje bij de naam te benoemen.”

Een hate crime, bedoelt hij daarmee. De dood van Floyd is het zoveelste voorbeeld van (politie)geweld tegen zwarte Amerikanen en de publieke woede die het heeft ontketend doen herinneren aan de protestgolf die volgde op de beruchte aanhouding van Rodney King.

Die zwarte Amerikaan werd in 1992 hevig toegetakeld door agenten na een achtervolging in Los Angeles. Ook dat voorval werd gefilmd met een zesdaagse uitbarsting van gewelddadig protest in de grootste stad van Californië tot gevolg. Dat ging gepaard met plunderingen, honderden gevallen van brandstichting, geweld en zelfs moord.

Schieten op plunderaars

Nu wordt al vier dagen in Minneapolis geprotesteerd, en de demonstraties worden steeds gewelddadiger van aard. In de nacht van woensdag op donderdag liepen rellen in de stad dermate uit de hand dat er een persoon om het leven kwam. Donderdagavond drongen demonstranten een politiebureau binnen en hebben dat in brand gestoken.

Er zijn 500 soldaten van de Nationale Garde ingezet op bevel van gouverneur van Minnesota. Zij zijn er om ervoor te zorgen dat brandweerkorpsen op oproepen kunnen reageren en dat er vreedzaam gedemonstreerd kan worden, aldus de Nationale Garde op Twitter.

President Donald Trump pleitte via een zeer opmerkelijke tweet ook voor de inzet van het leger. In de tweets, waarin hij burgemeester Frey een veeg uit de pan gaf, leek hij erop te zinspelen dat hij schieten op plunderaars geoorloofd vond. Volgens Twitter, dat al een week in de clinch ligt met de president nadat een kanttekening bij een tweet van hem plaatste, verheerlijkt Trump daarmee geweld, en heeft het bericht als ongepast aangemerkt.

Ook in andere steden waaronder in New York werden demonstratie gehouden naar aanleiding van de dood van Floyd. In Denver mondden die ook uit in ongeregeldheden. De politie zou volgens lokale media richting de demonstranten schoten hebben gelost. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt.