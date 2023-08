Nieuwe bedreiging voor tropische wouden: door stijgende temperatuur kan het bladerdak afsterven

Door de opwarming van de aarde sterft in de toekomst mogelijk een groot deel van het bladerdak van tropische bossen, zo waarschuwen wetenschappers op basis van een nieuwe studie. Bij te hoge temperaturen kunnen de bladeren namelijk niet meer ‘zweten’.

Dat tropische wouden wereldwijd onder grote druk staan, is bekend. Er worden in onverminderd hoog tempo nomen gekapt en de bossen hebben steeds meer te lijden onder droogte. Uit een deze week in het Britse wetenschappelijke tijdschrift ­Nature verschenen studie blijkt dat dit rijtje uitgebreid kan worden met een tot dusver onbekende bedreiging: de hogere temperaturen die een gevolg zijn van de klimaatverandering. In de toekomst kan dit mogelijk tot grootschalige bladsterfte leiden, stellen de wetenschappers.

De reden: bij te grote hitte werkt fotosynthese, het proces dat bomen van energie voorziet, niet meer. Om water te besparen, sluiten de bladeren vanaf bepaalde temperaturen namelijk hun huidmondjes – minuscule openingen in het bladoppervlak waardoor stofjes in en uit het blad kunnen bewegen. Daarvoor betalen ze een prijs: de bladeren kunnen geen CO 2 , de brandstof voor fotosynthese, meer uit de lucht halen. En in de andere richting ontsnapt er geen waterdamp meer, wat normaal voor verkoeling zorgt.

“Ze kunnen als het ware niet meer zweten,” zegt bioloog Martijn Slot, werkzaam aan het Smithsonian Tropical Research Institute in Panama en medeauteur van de studie. “Boven een bepaalde grens, de zogeheten kritische temperatuur, zorgt dat voor onherstelbare schade. Als deze situatie te lang aanhoudt, sterft het blad.”

Uitschieters boven de 40 graden

Dat dit voor behoorlijke schade aan bossen kan zorgen, was afgelopen jaren al te zien tijdens de langdurige hittegolven in Noord-Amerika, vertelt Slot. “Maar wat voor impact dit effect heeft op tropische wouden, waar het altijd erg heet is, was nog onbekend. Wat gebeurt er als de temperatuur in de toekomst stijgt? Dat is van belang om te weten, want tropische wouden spelen als opslagplaats voor CO 2 een cruciale rol in het klimaat en bezitten bovendien een grote biodiversiteit.”

Op basis van satellietwaarnemingen, tussen 2018 en 2020 gedaan met een instrument aan boord van ruimtestation ISS, hebben de onderzoekers de temperatuur in tropische wouden wereldwijd in kaart gebracht. Daarbij keken ze naar de maxima die op het bladerdak werden bereikt. Slot: “Omdat de zon hier direct op schijnt, kan het er aanzienlijk warmer worden dan op lagere niveaus. Bovendien is dit deel erg relevant: het levert de belangrijkste bijdrage aan de CO 2 -huishouding.”

Hoewel het kwik gemiddeld tot rond de 34 graden Celsius opliep, werden er uitschieters tot ver boven de 40 graden waargenomen. Een klein deel van het bladerdak – circa 0,01 procent – blijkt nu al op enig moment in het jaar temperaturen boven de 46,7 graden te bereiken, naar schatting de gemiddelde grens waarboven bladeren onherstelbare schade oplopen.

Kantelpunt

“Desondanks zien we op dit moment nog maar weinig schade in tropische wouden,” zegt Slot. “Het is dan ook de vraag hoe lang de bladeren die piektemperatuur vasthouden: een wolkje voor de zon of een zuchtje wind koelt ze weer snel af. Waarschijnlijk sterven ze pas als ze een aantal minuten tot een kwartier boven de kritische temperatuur zitten.”

De situatie is anders als de gemiddelde temperatuur door klimaatverandering stijgt. Tijdens experimenten in Brazilië, Puerto Rico en Australië bootsten de onderzoekers dit na door de omgeving van stukjes bladerdak kunstmatig een paar graden extra te verhitten. Hierbij bleek wel schade te ontstaan. Met een computermodel berekende het team dat het percentage bladeren dat jaarlijks boven de kritische temperatuur zal uitkomen met deze opwarming naar zo’n 1,3 procent stijgt. “Dat klinkt misschien als een laag getal, maar is aanzienlijk als je bedenkt hoe gigantisch veel bladeren zo’n woud bevat,” merkt Slot op.

Het kantelpunt wordt volgens het model bereikt wanneer de atmosfeer 3,9 graden opwarmt, iets wat volgens de meest pessimistische klimaatvoorspellingen tot de mogelijkheden behoort. In dat geval zal er grootschalige sterfte van bladeren plaatsvinden.

Aanvallen door insecten

Slot benadrukt dat er nog veel onzekerheid bestaat over het effect van temperatuurstijging. Sterft de boom zelf bijvoorbeeld ook bij bladverlies? “Dat is nog onduidelijk,” zegt Slot. “Denk aan de eikenprocessierups: die kan in het voorjaar veel schade toebrengen aan eikenbomen, maar in de loop van het jaar herstellen die zich meestal weer. De vraag is of dat in het regenwoud ook zo werkt. Er is hier veel concurrentie.”

Zo kan een beschadigde boom snel ruimte en daarmee zonlicht verliezen aan andere soorten, die door een hogere kritische temperatuur minder last van de hitte hebben en gestaag doorgroeien. Bovendien kan een boom als gevolg van het bladverlies minder reserves opbouwen, waardoor hij zich slechter kan verweren tegen insecten en schimmels. “Je kunt dan op een glijdende schaal terechtkomen: kwetsbare bomen verdwijnen als eerste. Hierdoor wordt het nog warmer – hun verkoelende werking verdwijnt immers ook – en komen andere soorten ook in het gedrang. Dat is een accelererend proces.”

Daarnaast zijn factoren als ontbossing en bladschade door droogte niet meegenomen in het model, vertelt Slot. “Deze kunnen het proces mogelijk verder versnellen. Door droogte sluiten de huidmondjes eerder. En door ontbossing verlies je veel koelende werking van bomen, waardoor de temperatuur ook stijgt.”

De onderzoekers willen geen paniek zaaien, zegt Slot. “Het is vooral een waarschuwing: we kunnen nu nog ingrijpen.”