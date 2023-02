Nieuwe aardbeving is niet onverwacht, maar een volgende schok voorspellen is nog niet mogelijk

Beeld AFP

Een nieuwe aardschok trof het Turks-Syrische grensgebied maandagavond. De grond trilde met een sterkte van 6,3 op de schaal van Richter, met het epicentrum in Defne, in de zuidelijke provincie Hatay. Of het een naschok of een nieuwe aardbeving betreft, is nog niet duidelijk.

“Volgens de definitie zou je dit een naschok kunnen noemen, maar ik spreek zelf liever van een nieuwe beving,” zegt Läslo Evers, hoofd seismologie van het KNMI. “Dit is de derde grote beving, 150 kilometer zuidelijker dan de twee eerdere bevingen die een sterkte van 7,8 en 7,5 hadden.”

Na elke zware beving volgt een hele reeks naschokken die eerst sterker zijn en dan langzaam zwakker worden, legt Evers uit. “Er zijn al zo’n 6000 naschokken geweest de laatste twee weken, vaak met een sterkte van 3 of 2. En dan nu opeens weer een beving van 6,3. Die zal ook weer een reeks naschokken krijgen.”

Kruispunt

De twee zware schokken van twee weken geleden vonden plaats langs de breuklijn tussen de Anatolische plaat, waar Turkije op ligt, en de Arabische plaat. “Daar heeft de spanning zich ontladen over een enorme lengte, van 300 kilometer. De nieuwe beving is op het zuidpunt van de Oost Anatolische breuk, waar de breuklijn overgaat in andere breuklijnen,” legt Evers uit. “Na het bewegen van een deel van de breuk, kan de spanning op zo’n punt van de breuk juist toenemen. Daar kan dan een nieuwe beving ontstaan.”

Het valt helaas niet op voorhand te zeggen of dat ook gebeurt, constateert Evers. “Er zijn in dat gebied veel kruispunten van breuklijnen. Er kan ergens nog spanningsopbouw in de grond zitten. Af en toe ontlaadt zich dat. Het is niet te voorspellen, ook niet een beetje.”

Voorzorgsmaatregelen

Alleen de geschiedenis over de vele bevingen in de regio die zijn vastgelegd, kan een idee geven. “Daaruit weten we dat eens in de zoveel tijd een schok met een sterkte van 6 of 7 plaatsvindt en dat de schade daarvan enorm kan zijn, met veel slachtoffers.”

Landen zouden zich moeten wapenen tegen dat risico, vindt Evers. “Het is beter in te zetten op goede bouwvoorschriften, stevige infrastructuur dan de hoop te hebben dat we die bevingen ooit kunnen voorspellen.”