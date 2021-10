Nieuw-Zeelandse Tovenaar des Vaderlands met pensioen gestuurd

Tovenaar Ian Brackenbury Channell in maart 2019 in Christchurch, zes dagen na de aanslag op een moskee die vijftig mensen het leven kostte. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Channell, geboren in Engeland, was een bekend gezicht in de stad Christchurch. Met zijn lange grijze baard, zwarte punthoed en toverstaf was hij niet te missen. Eind jaren zeventig begon hij zijn tovenaarskunsten op straat te vertonen. Toen het stadsbestuur hem verbood op te treden, kwam de bevolking in opstand.

Daarop keerde het tij. De Nieuw-Zeelandse galerievereniging omschreef hem als een ‘levend kunstwerk’, maar de echte erkenning kwam in 1990. ‘Het baart me zorgen dat u nog niet officieel ter beschikking van het hele land staat,’ schreef premier Mike Moore in een brief. Of Channell de officiële tovenaar van Nieuw-Zeeland wil worden.

Natuurlijk wilde hij dat. Sindsdien heeft Channell niet alleen toeristen in Christchurch vermaakt, maar ook droogte bestreden door regendansen op te voeren. Daarvoor ontving hij jaarlijks zo’n 16.000 dollar (ongeveer 13.700 euro).

Maar nu staat hij op straat. Het stadsbestuur, dat spreekt van een lastige beslissing, heeft hem bedankt voor zijn diensten. Christchurch wil een andere, meer ‘diverse en moderne’ kant op, zo laat een woordvoerder weten in The Guardian.

De tovenaar is het oneens met de beslissing en blijft zijn kunsten vertonen – betaald of niet. “Het bestuur impliceert dat ik saai en oud ben, maar er is niemand als ik in Christchurch.”

Op de achtergrond speelt vermoedelijk nog iets mee: Channells vrouwonvriendelijke uitspraken. Hij stelde eerder dat vrouwen ‘sluwheid gebruiken om goedgelovige mannen’ voor de gek te houden. En dat je een vrouw nooit moet slaan, want dan ‘vertellen ze het aan de buren en heb je een groot probleem’.

Dat is inderdaad niet zo divers en modern.