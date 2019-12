Nieuw-Zeeland staakt zoektocht naar vermisten vulkaanuitbarsting

Vanaf een boot voor de kust van White Island maakten toeristen foto's van de uitbarsting. Beeld EPA

Vermoedelijk zijn hun stoffelijke resten in zee beland.

De vulkaanuitbarsting vond plaats op 9 december. Op dat moment bevonden zich 47 mensen op het onbewoonde eiland. De politie maakte de nationaliteit van alle mensen kort na de vulkaanuitbarsting bekend. Vijf komen uit Nieuw-Zeeland, 24 uit Australië, vier uit Duitsland, twee uit China, twee uit het Verenigd Koninkrijk, negen uit de Verenigde Staten en een uit Maleisië.

Wie daarvan zijn overleden of gewond zijn geraakt, is niet naar buiten gebracht. Er liggen nog steeds 25 gewonden in het ziekenhuis. Het dodental staat, inclusief de twee vermisten, op 19.

De autoriteiten zochten onder meer vanuit de lucht naar slachtoffers. Na de dodelijke vulkaanuitbarsting klonk kritiek dat toeristen zijn toegelaten op het eiland, ondanks de risico’s.