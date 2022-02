Nieuw-Zeeland maakt ‘homogenezing’ strafbaar

Een Pride-optocht in Nieuw-Zeeland. Beeld Getty Images

“Dit is een geweldige dag voor de regenbooggemeenschappen in Nieuw-Zeeland”, zei minister van Justitie Kris Faafoi, verwijzend naar de lhbti-gemeenschap in het land. “Er is geen plaats voor bekeringspraktijken in het moderne Nieuw-Zeeland.”

Steeds meer landen stellen dit soort vormen van therapie of behandeling, die door mensenrechtenorganisaties als zeer schadelijk worden aangemerkt, strafbaar. Het Canadese Lagerhuis stemde eind vorig jaar unaniem in met een verbod.

In Nederland is het proberen te veranderen of onderdrukken van seksuele geaardheid of een non-binaire of transgender identiteit momenteel niet strafbaar, hoewel D66 en VVD daar verandering in willen brengen. De partijen hebben maandag een initiatiefwet ingediend die ‘homogenezing’ strafbaar moet stellen. Dit soort therapieën moeten worden bestraft met een maximale boete van 22.500 euro, of een celstraf van een jaar, aldus de partijen.