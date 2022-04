Nieuw-Zeeland laat na twee jaar corona eindelijk weer Australiërs het land in

Bette-May Waine (r) verwelkomt haar kleindochter Mackenzie Waine en haar familie op de luchthaven van Auckland. Beeld Getty Images

Als een van de weinige landen in de westerse wereld kan Nieuw-Zeeland na twee jaar pandemie gerust concluderen dat zijn coronastrategie succesvol is geweest. De grote sterftegolven zijn het land door kordaat en snel optreden van premier Jacinda Ardern bespaard gebleven. Het ‘oude normaal’ verschilt niet veel van het ‘nieuwe normaal’, behalve dat Nieuw-Zeeland voor het eerst in meer dan twee jaar weer toeristen ontvangt.

Nou ja, er was in 2021 een kort moment dat inwoners naar Australië mochten reizen, maar die vreugde bleek van korte duur toen Australië te maken kreeg met besmettingen. Nieuw-Zeeland sloot onmiddellijk weer de grenzen.

Nieuw-Zeeland besloot onlangs om de grenzen weer voorzichtig open te stellen voor buitenlanders. Australiërs mochten als eerste volk ter wereld weer sinds vorige week Nieuw-Zeeland bezoeken. Om vrij te mogen reizen moeten ze wel negatief getest worden (na dag zes moeten ze opnieuw getest worden) en volledig gevaccineerd zijn.

Emotionele taferelen

De aankomsten van de eerste buitenlandse passagiers op Nieuw-Zeelandse vliegvelden leidden tot emotionele taferelen: veel reizigers waren door de beperkingen bijna twee jaar afgezonderd geweest van hun geliefden en konden hun tranen niet binnenhouden. Vanaf 1 mei worden ook Britten, Amerikanen, Japanners en Singaporezen weer verwelkomd.

De regering durft het nu aan om de grenzen open te stellen, omdat bijna 80 procent van de volwassen bevolking inmiddels volledig gevaccineerd is. Daardoor blijven, ondanks alle besmettingen, het sterftecijfer en de ziekenhuisbezetting binnen de perken.

De Nieuw-Zeelandse regering heeft veel baat bij de versoepelingen. De toerismesector heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en het land kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Nieuw-Zeeland ziet zich bovendien geconfronteerd met torenhoge inflatie – de hoogste in dertig jaar tijd. En de economie krijgt een flinke extra dreun door de recente coronauitbraak in China – Nieuw-Zeelands belangrijkste handelspartner – omdat als gevolg daarvan ook de Chinese industrie in sommige gebieden stilligt.

Hoewel Ardern geprezen werd door haar aanpak van het coronavirus, waren de harde maatregelen niet geliefd bij iedereen. Bij elke besmetting werden lockdowns ingesteld en Nieuw-Zeelanders die in het buitenland waren, konden niet zomaar meer terugkeren naar hun geboorteland.

Populariteit Ardern daalt

Nu het coronagevaar grotendeels is geweken, daalt ook Arderns populariteit in snel tempo. Zij wordt inmiddels afgerekend op de staat van de economie. In maart was de steun voor haar partij afgenomen tot 37 procent, waarmee haar partij voor het eerst sinds de coronacrisis minder populair was dan de grootste oppositiepartij, die 39 procent scoorde.

Ardern reisde deze week af naar de belangrijke handelspartners in Azië, waaronder Singapore en Japan, in de hoop nieuwe investeringen binnen te halen en om weer toeristen uit die landen te verwelkomen. Voor het uitbreken van de pandemie leunde de economie voor 9 procent op de toerismesector, en 13 procent van alle Nieuw-Zeelanders werkte in deze branche.

Australiërs en Nieuw-Zeelanders maken massaal gebruik van de nieuwe reismogelijkheden. Veel vluchten zijn volgeboekt. Het is nog niet duidelijk wanneer Nederlanders weer naar Nieuw-Zeeland kunnen reizen.