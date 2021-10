Niet welkom op Twitter? Dan lanceert Donald Trump wel zijn eigen sociaal netwerk

Trump wil met zijn sociale netwerk een rivaal vormen voor de liberale media. Beeld AFP

‘We leven in een wereld waar de Taliban aanwezig is op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt op­gelegd. Dit is onaanvaardbaar,’ valt te lezen in het gisteren ge­publiceerde persstatement van Trump Media & Technology Group TMTG. En daarom komt Trump met zijn alternatief.

Truth – waarheid, dus – Social ­belooft op de website ‘een open, vrije en eerlijke dialoog’ aan te moedigen, ‘zonder te discrimineren op politieke ideologie’ – in ­tegenstelling dus tot wat die andere sociale media volgens Trump doen.

De ex-president overweegt volgens analisten in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap en wil zijn online megafoon terug. Geen politicus ter wereld maakte zó uitvoerig gebruik van sociale media om zijn achterban te bereiken als Trump. Dat Truth hem eenzelfde reikwijdte zal ­bieden als Twitter – waarop hij zo’n 90 miljoen volgers had – is echter niet aannemelijk.

‘Free speech’-platforms

Andere ‘free speech’-platforms, zoals Parler of Gab, die zich als alternatief voor de gangbare sociale media opwierpen, blijken die belofte vooralsnog ook niet waar te kunnen maken. Waar in de eerste tien dagen na de Capitoolbestorming bijna een miljoen mensen Parler downloadden, kwamen er daarna maandelijks nog maar enkele duizenden nieuwe gebruikers bij.

Voor Trump is het niet de eerste keer dat hij de blokkade van Twitter en Facebook probeert te omzeilen met een eigen platform. Kort nadat hij begin dit jaar van deze ­sociale media werd verbannen – naar aanleiding van de bestorming van het Amerikaanse Capitool door zijn aanhangers – lanceerde de oud-president From the Desk of Donald J Trump. Een onverdeeld succes was dat niet. Die onlinecommunicatietool werd al gauw weggezet als een veredeld blog en was na een kleine maand al uit de lucht.

Het duurt overigens nog wel even voordat iedereen die dat wil Truth Social kan gebruiken. Je kunt je via de website al aanmelden voor de wachtrij, maar in het statement valt te lezen dat volgens planning pas in november de bètaversie uitkomt, alleen voor genodigden. In de eerste maanden van 2022 zou de ‘volledige uitrol’ in de Verenigde Staten volgen. Over wanneer de app in Europa te verkrijgen is, wordt niets vermeld.

Behalve met het sociale medium belooft TMTG in het statement ook met een eigen, ‘niet woke’ streamingplatform met entertainment te komen. Hoe dat eruit zal zien en wie het financiert, is onduidelijk.