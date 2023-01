Niet Joods, niet Vlaams, geen investeerder: hoe een Amerikaans Congreslid zijn cv bij elkaar verzon

Een Amerikaans Congreslid fantaseerde zijn cv bij elkaar, maar begon deze week gewoon aan zijn nieuwe baan als volksvertegenwoordiger. Wel noemt de druk op hem toe.

Wie is George Santos? Dat is vooralsnog een mysterie. Eén ding is duidelijk: Santos (34) is niet wie hij in zijn campagne heeft gezegd te zijn. Maar dat hij werkervaring, diploma’s en een familiegeschiedenis verzon kwam pas aan het licht nadat hij afgelopen november een zetel won in de Amerikaanse Congresverkiezingen. Deze week bezette hij gewoon zijn plek, al was het als paria, zonder enige steun van collega’s.

De overwinning van Santos werd in eerste instantie gevierd. Op Long Island, in de omgeving van New York, had hij als eerste homoseksuele, multiculturele Republikein een zetel gewonnen die tot vorig jaar in handen was van een Democraat.

Kort daarna bleek van zijn biografie niets te kloppen. Een lokale krant had al gewaarschuwd dat Santos een fantast leek, maar The New York Times onthulde na de verkiezingsdag nog een hele reeks leugens. Santos bezit géén villa’s in mondaine kustdorpen, hij werkte nooit bij de grote banken op Wall Street die op zijn cv staan, en de New Yorkse universiteiten die hij daarin noemt, kunnen geen spoor vinden van de diploma’s die hij daar zegt te hebben gehaald. Zijn dierenbeschermingsorganisatie lijkt nooit te hebben bestaan, en hij had geen collega’s die omkwamen bij een aanslag op een gayclub in Florida, zoals hij vertelde.

Geen Holocaustvluchtelingen

Zijn Braziliaanse moeder lijkt helemaal geen financiële topvrouw die overleed aan de gevolgen van de aanslag op 11 september 2001. Volgens bekenden was ze kok en stierf ze in 2016. Zo mogelijk nog pijnlijker: Santos’ grootouders zijn geen Holocaustvluchtelingen uit België, maar geboren in Brazilië, met een Vlaamse naam. Santos is zelfs niet Joods, zoals hij verklaarde, maar komt uit een katholiek gezin.

Op zijn campagnewebsite schetste hij dat zijn voorouders ‘vluchtten voor Jodenvervolging in Oekraïne, zich in België vestigden en opnieuw vluchtten voor vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Hij omschreef zichzelf als ‘trotse Amerikaanse Jood’, in zijn kiesdistrict dat veel Joodse inwoners telt.

Inmiddels geeft Santos toe dat hij zijn cv ‘verfraaide’, zoals hij het noemt. Hij zet dat neer als een vrij onschuldige fout: “We doen soms domme dingen in het leven.” Hij had zichzelf naar eigen zeggen niet Joods, maar ‘Joodsachtig’ genoemd – in het Engels niet Jewish, maar Jew-ish.

Valse vliegtickets

Santos lijkt al veel langer leugens te vertellen. Een man die vanaf 2014 een tijdje een relatie met hem had, zegt dat Santos hem valse vliegtickets naar Hawaii cadeau deed. Hij vermoedt bovendien dat Santos in die tijd zijn telefoon heeft gestolen. “Hij zei altijd dat hij geld zou krijgen van Citigroup, hij was een investeerder,” zei Pedro Vilarva tegen The New York Times. “De ene dag was het één ding, de andere dag iets anders. Hij is nooit echt naar zijn werk gegaan.”

Justitie in Brazilië, het land van zijn ouders, blijkt nog altijd op zoek naar Santos omdat hij daar in 2008 cheques heeft gestolen van een man voor wie zijn moeder zorgde. Hij gebruikte ze om voor zo’n 650 euro kleding te kopen en pleegde volgens justitie fraude. Santos, destijds 19 jaar oud, bekende dat in een ondertekende verklaring, maar kwam nooit opdagen toen de zaak voor de rechter kwam.

In New York werd hij enkele jaren terug nog uit een appartement gezet omdat hij de huur niet betaalde, maar sinds zijn campagne lijkt het hem financieel voor de wind te gaan. In 2021 en 2022 rapporteerde hij plots miljoenen aan inkomen uit een mysterieus consultancy bedrijf. Op financiële formulieren die hij moest invullen als kandidaat meldde hij niet welke klanten het bedrijf heeft. Veel campagnegeld ging naar hotels en reizen naar onder meer Florida.

Flink in de penarie

Santos zit inmiddels flink in de penarie. Lokale en federale autoriteiten onderzoeken of zijn leugens strafbaar zijn. In Brazilië neemt justitie de nooit afgeronde zaak over gestolen cheques weer onder de loep. Maar hij is gekozen, en mag daarom zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden gewoon innemen. De partijtop van de Republikeinen houdt zich vooralsnog stil over eventuele repercussies voor het fantaserende Congreslid. Sommige collega’s roepen wel op tot een onderzoek van de ethische commissie.

Santos verschool zich na de onthullingen en gaf geen toelichting op zijn fabels. Eenmaal in het Capitool in Washington om aan zijn nieuwe baan te beginnen, werd hij belaagd door verslaggevers met een waslijst aan vragen over zijn levensverhaal. Andere congresleden maakten grappen over zijn pogingen de pers te ontwijken. Toen hij een eerste stem uitbracht riep iemand uit het vak van de Democraten hem in het Portugees toe: ‘Leugenaar!’