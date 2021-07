Niet iedereen is even enthousiast over Bezos’ succesvolle ruimtereis

Oliver Daemen (18) uit Oisterwijk heeft de planeet verlaten – en is weer veilig teruggekeerd, in de ruimtecapsule van multimiljardair Jeff Bezos. Met dank aan de klanten én medewerkers van Amazon.

“Hallo, astronaut Oliver? Statuscheck – alles oké daarboven?” Oliver Daemen is kennelijk nogal afgeleid, als hij gewichtloos door een ruimtecapsule tuimelt ­­– een van de broers Bezos moet hem wijzen op de vluchtleider die via zijn oortje contact zoekt. “O, sorry!” klinkt de stem van Brabander Oliver vanuit de ruimte. Alles was oké – zodra de capsule is geland in de woestijn van West-Texas horen we Oliver roepen dat het ‘gewéldig, gewéldig’ was. Het was ‘de beste dag ooit’, volgens Jeff Bezos, de schatrijke oprichter van retailgigant Amazon, die behalve Daemen ook zijn broer Mark en de 82-jarige piloot Wally Funk meenam.

Hun reis is voor iedereen op aarde te volgen, omdat Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Bezos, alles online uitzendt in een pr-show. Iedereen kan horen hoe Funk, de oudste astronaut in de geschiedenis, geregeld opgetogen ‘woehoe’ door de capsule gilt. Zodra de ruimtetoeristen de atmosfeer verlaten vraagt een van de gebroeders Bezos: “Wil iemand een Skittle?” Oliver hapt het zwevende snoepje uit de lucht, is te zien op de beelden uit de capsule. Het voelt allemaal nog veel cooler dan het eruitziet, zal hij later zeggen.

Emotioneel

Vader Joes Daemen staat te wachten in het Texaanse zand, als de capsule opent na een vlucht van tien minuten en een landing hangend aan drie grote parachutes. Jeff Bezos stapt als eerste weer op aarde, daarna komt Oliver in zijn blauwe astronautenpak, de Nederlandse vlag op zijn rechterbovenarm. Hij omhelst z’n vader stevig, voordat hij met een cowboyhoed op en een fles champagne in de hand het feest van Bezos meeviert.

“Hij was emotioneler dan ik had gedacht,” zegt Oliver na afloop over zijn vader. “Iedereen op de grond was heel emotioneel, wij hadden alleen maar plezier.”

Of hij waar voor z’n geld heeft gekregen, vraagt directeur verkoop Ariane Cornell van Blue Origin hem na afloop. “Absoluut,” reageert Oliver op het podium in het Texaanse dorp Van Horn. De echte ster is daar overigens Wally Funk, die zestig jaar geleden al deel uitmaakte van een ruimteprogramma, maar als vrouw destijds niet werd toegelaten tot een raket. “Ik kan niet wachten om weer te gaan,” zegt ze.

Bedrag onbekend

Mensen de ruimte insturen ­– tot op 106 kilometer hoogte, deze keer – is iets wat publieke instellingen als de Amerikaanse Nasa en de Europese ESA al decennia doen. Maar Oliver Daemen is een van de eerste burgers die als toerist in een raket stapt. Zijn vader, een rijke vastgoedinvesteerder, deed met 7600 anderen mee aan een veiling waar per opbod het eerste ticket voor de commerciële ruimtevlucht van Blue Origin werd verkocht.

De winnaar telde 28 miljoen neer, maar wilde omboeken naar een latere vlucht. Daarom kreeg Daemen alsnog de kans om de eerste betalende passagier en de jongste astronaut ooit te worden. Als hij voor vertrek een slinger geeft aan de bel die op het lanceerplatform hangt, verraadt zijn grijns dat hij het zelf ook amper kan geloven. Hoeveel zijn vader betaalde voor het ticket, is niet bekend.

Voor succes, ondernemerschap en innovatie hebben Amerikanen altijd grote bewondering gehad. Maar nu de rijkste mannen van de wereld elkaar lijken af te troeven met raketten klinkt ook gemor in de VS. De eigenaar van Virgin, Richard Branson, lanceerde zichzelf daar onlangs ook al buiten de dampkring. Elon Musk, de man achter onder meer Tesla, werkte net als zijn collega-miljardairs aan ruimtereizen voor grof betalende toeristen.

Welvaartsbelasting

De kloof tussen zulke superrijken en de onderste regionen van de samenleving is veel te groot geworden, vinden critici. “Het is tijd voor een welvaartsbelasting in Amerika,” reageert de invloedrijke senator Elizabeth Warren direct na de ruimtevlucht. Bezos lag al onder vuur omdat Amazon dankzij legaal maar creatief boekhouden geen federale inkomstenbelasting betaalde, en vakbonden tegenwerkte terwijl medewerkers klagen over onhoudbare werkdruk.

Bezos verspreekt zich wellicht, als hij lijkt te erkennen dat hun geploeter hem hielp zo rijk te worden dat hij zijn eigen raket kon bouwen. Na afloop: “Ik wil elke Amazonmedewerker en Amazonklant bedanken, want jullie hebben voor dit alles betaald.”