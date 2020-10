Niet alleen in Nederland, overal in Europa laait het virus op

Lege, afgedekte terrassen in Berlijn. Beeld Getty Images

Wel is de verspreiding van het virus in Duitsland vergeleken met Nederland stukken lager. Als we kijken naar het gemiddelde van de voorbije twee weken is Nederland op Tsjechië na (451 besmettingen per 100.000 inwoners) het slechtste jongetje van de klas (323 besmettingen). Dat doen België (309) en Spanje (308) ons niet na.

Duitsland kampt sinds deze week met een abrupte stijging van het aantal besmettingen. Net als elders zijn de grote steden de motor van de groei. Donderdag werd Berlijn officieel tot risicogebied verklaard. Daar ligt het zevendaags gemiddelde op 53 besmettingen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in Amsterdam komen er inmiddels per dag meer dan 70 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners bij.

Beierse politici klagen over een geringere bereidheid onder de Berlijnse bevolking om de coronamaatregelen na te leven. Gisteren demonstreerden duizenden tegenstanders van het coronabeleid in de stad. Volgens lokale media hielden ze op de 'stiltedemonstratie’ overwegend afstand van elkaar en droegen veel deelnemers mondkapjes. Sinds zaterdag gelden scherpere maatregelen in de Duitse hoofdstad, waaronder een avondklok voor de horeca.

Dagrecord

Frankrijk kampt nog met veel hogere besmettingscijfers. Deze week werd het dagrecord steeds weer gebroken, met gisteren bijna 27.000 nieuwe besmettingen. Het gemiddelde aantal positieve coronatests ligt boven de 10 procent. In Nederland gaat het om ruim 9 procent.

Ook Ierland vestigde gisteren met meer dan duizend nieuwe besmettingen een record. Volgens ingewijden in Den Haag staat Nederland juist op het punt het Ierse model over te nemen, waarbij aan de hand van het aantal besmettingen een escalatieladder is opgesteld. Daarop is af te lezen welke coronamaatregelen van toepassing zijn.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het niet veel beter. Ook daar is kritiek dat de autoriteiten in de relatieve luwte na de eerste golf zich onvoldoende hebben voorbereid op de tweede golf, waardoor het testbeleid en bron- en contactonderzoek te wensen overlaten.

Net als in Spanje botsen lokale Britse autoriteiten met de centrale regering over de aanpak. Burgemeesters in een aantal grote steden dreigen met juridische stappen omdat de regering van premier Boris Johnson in hun ogen te weinig financiële compensatie wil geven aan werknemers die getroffen worden door coronamaatregelen.

De burgemeester van de regio Liverpool, Steve Rotheram, waarschuwt voor een golf aan faillissementen als er een nieuwe lockdown komt. Tegelijkertijd groeit de druk op de Britse autoriteiten door het oplopend aantal ziekenhuispatiënten. “Ik wil geen paniek zaaien maar in zeven tot tien dagen verkeren onze ziekenhuizen in dezelfde situatie als tijdens het hoogtepunt van de pandemie,” zei eerder deze week Matt Ashton – hoofd van de GGD in Liverpool – in een verwijzing naar de eerste coronagolf dit voorjaar.

Geleidelijker spreiding

Waar die eerste golf zich aanvankelijk heftig manifesteerde op een paar plekken in Europa (Noord-Italië, Spanje en Brabant voor wat betreft Nederland) is het virus nu veel geleidelijker verspreid, maar ook veel breder over het continent. En waar de cijfers aanvankelijk enigszins geruststellend oogden, omdat de impact op de ziekenhuizen in deze tweede golf minder scheen, is het de vraag of dat zo blijft. Sommige deskundigen waarschuwen al dat dit niet het geval is, nu overal in Europa in navolging van jongeren - die doorgaans veel minder last hebben van Covid-19 - steeds meer ouderen de ziekte oplopen.

Bruno Ciancio, verbonden aan het EU-agentschap voor ziektepreventie ECDC, ziet in de Spaanse krant La Vanguardia in het groeiend aantal besmette 65-plussers het voorteken van ‘een hele moeilijke situatie de komende weken en maanden'.