Niet alleen in Boetsja vonden gruwelijkheden plaats

Een inwoner van Boetsja bij het graf van haar zoon, in haar tuin. Beeld AFP

Het is nog te vroeg om een compleet beeld te kunnen schetsen van de oorlogsmisdaden die tijdens de Russische bezetting van Oekraïne gepleegd zijn. Het is vaak lastig om de talrijke verhalen over gruweldaden te verifiëren. Journalisten en mensenrechtenactivisten doen inmiddels wel hun best, in de gebieden die Oekraïne de afgelopen week terugveroverde op het Russische leger. Daarnaast is er nog geen zicht op wat zich afspeelt in steden als Marioepol, waar nog volop gevochten wordt.

Bewijs voor systematisch moordpartijen als die in Boetsja is er vooralsnog niet. Toch zijn op tal van plaatsen verschrikkelijke verhalen op te tekenen.

Hostomel, Irpin en Vorzel

De plaatsen Hostomel, Irpin en Vorzel liggen rondom Boetsja, ten noordwesten van Kiev, waar de gevechten zeer hevig waren. Er komen verontrustende berichten uit dat gebied. Human Rights Watch documenteerde hoe in Vorzel burgers met een rookpatroon uit een schuilkelder werden gejaagd, waarna een veertienjarig kind in het hoofd werd geschoten. Het voorval lijkt niet op zichzelf te staan. Het Britse dagbladThe Times meldt hoe in Irpin en Hostomel de lichamen van overleden Oekraïners door Russen gevuld werden met explosieven. Ook de vermoorde burgemeester van Hostomel zou dat lot hebben getroffen. In Hostomel zijn, volgens lokale autoriteiten, nog vierhonderd burgers spoorloos. In de kelders van tal van ingestorte gebouwen wordt gezocht naar slachtoffers.

Borodjanka

Iets verder naar het noordwesten ligt Borodjanka, een plaats met dertienduizend inwoners. Beelden uit de stad tonen rijen zwartgeblakerde en ingestorte appartementencomplexen. Autoriteiten vrezen een nog veel groter dodental dan in Boetsja: er kunnen nog honderden burgers onder de ingestorte gebouwen liggen.

Een BBC-journalist sprak mensen die vertelden hoe Russische militairen de wooncomplexen bewust onder vuur namen en reddingsoperaties verhinderden.

Motizjin

Olga Soechenko, de burgemeester van dit plaatsje ten westen van Kiev, overleefde de bezetting niet. Journalisten van Reuters en AP zagen een graf met daarin vier lichamen, waaronder dat van de burgemeester, haar man en haar 25-jarige zoon. Volgens getuigenissen van de lokale bevolking waren ze weggevoerd door Russische soldaten. Wie de vierde persoon in het graf is, is nog niet duidelijk.

Starji Bikiv

Starji Bikiv ligt ten oosten van Kiev, in het gebied van Tsjernihiv, waaruit Russische troepen zich ook hebben teruggetrokken. Een paar dagen na het begin van de oorlog, op 27 februari, namen militairen zes mannelijke burgers, mee, onder het mom van een ondervraging, en schoten ze daarna dood. Human Rights Watch verzamelde verschillende getuigenissen over de moord op de mannen, die tussen de 29 en 40 jaar oud waren. De lichamen bleven in de velden liggen tot de families op 7 maart toestemming kregen om hun doden te begraven.

Televisieprogramma Nieuwsuur was deze week in het inmiddels bevrijde dorpje, waar op dat moment de lichamen werden opgegraven voor verder onderzoek.

Trostjanets

De Russen hebben zich eveneens teruggetrokken uit Trostjanets, tussen Soemi en de oostelijke stad Charkov. De strategisch gelegen plek werd een maand lang door de Russen bezet gehouden. Persbureau AFP en The New York Times deden verslag uit de stad, die volledig in puin ligt en waar veel burgers zijn omgekomen. Hier doen veel geruchten over verkrachtingen en standrechtelijke executies de ronde, maar zijn moeilijk te verifiëren. In het mortuarium zag de verslaggever van de Amerikaanse krant een lichaam in een lijkenzak, tanden uit het gezicht geslagen, de ledematen samengebonden met ducttape. “Deze persoon is doodgemarteld,” aldus de dienstdoende arts. “Het is niet duidelijk wat ze van hem wilden.”