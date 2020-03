Nicolien (25) woont in Milaan: ‘Het leven hier is best wel saai door het coronavirus’

De straten van Milaan zijn verlaten. Beeld Nicolien Severijnse

“Toen we gisteren hoorden dat er noodmaatregelen zouden worden getroffen in de regio, verwachtten we wel een soort kantelpunt, maar eigenlijk is er weinig veranderd,” vertelt Severijnse aan de telefoon. “Vanochtend zat een groep oude mannetjes gewoon koffie te drinken op het terras naast mijn huis, als vanouds.”

De Amsterdamse is in september voor de liefde naar Italië verhuisd en is nu op zoek naar werk in de Italiaanse stad. “Ik merk eigenlijk weinig van het coronavirus,” vertelt ze. “Het meeste werk gaat gewoon door, alleen werken mensen nu gewoon vanuit huis.” Wel zijn sportscholen dicht, en ‘eigenlijk alles wat je in het weekend zou willen doen’. Ook de Arabische lessen die ze volgt, worden voorlopig via Skype gegeven.

In de supermarkten in Milaan hangen bordjes met regels voor klanten. Beeld Nicolien Severijnse

Verlaten straten

De straten van Milaan zijn heel rustig, vertelt Severijnse. “Ik loop elke dag een rondje door het park. Nu veel scholen dicht zijn en sportlessen ook zijn geannuleerd, zie ik veel groepen hier buiten oefeningen doen. Alle fitnessapparaten in het park zijn de hele dag bezet.”

De fitnessapparaten in het park zijn constant bezet nu de sportscholen dicht zijn. Beeld Nicolien Severijnse

Wel ziet ze rijen mensen voor de apotheken staan, en mogen mensen mondjesmaat naar binnen. Ook bij de Lidl zag ze zondagochtend een lange rij staan. Er stond zelfs een bord dat mensen een meter afstand moesten bewaren van elkaar.

Bang voor het coronavirus is de Amsterdamse niet, ze gaat bijvoorbeeld gewoon met de metro. “Dat vind ik een leuk verschil tussen Nederlanders en Italianen. Wij zijn nuchter en vallen de dokter niet zo snel lastig. Italianen daarentegen gaan voor elk kuchje naar de dokter.”

Bij de supermarkt staan lange rijen. Beeld Nicolien Severijnse