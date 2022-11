Nicaraguaanse dictator Daniel Ortega raakt op wereldtoneel verder in isolement: ‘Hij wil graag Poetins vriend zijn’

Daniel Ortega, president van Nicaragua sinds 2006. Beeld AP

In 2018 was er even hoop in Nicaragua. Hoop op meer democratie voor de inwoners van het Centraal-Amerikaanse land. Tienduizenden gingen de straat op om te protesteren tegen het repressieve beleid van Daniel Ortega (76), sinds 2006 onafgebroken president van Nicaragua.

De hoop op verandering werd de kop ingedrukt door keihard optreden van de ordediensten. Honderden demonstranten kwamen door geweld om het leven, belandden in de cel of vluchtten het land uit. De oppositie werd verder monddood gemaakt. Vorig jaar won Ortega, met zijn vrouw Rosario Murillo als grootste steunpilaar, opnieuw de presidentsverkiezingen. De uitslag kon niet worden gecontroleerd door buitenlandse waarnemers of journalisten; zij mochten het land niet in.

“Daniel Ortega vertoont steeds extremer gedrag en regeert met harde hand,” zegt Julienne Weegels, als Nicaragua-onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Cedla. ‘Zijn partij, het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront, heeft feitelijk alle staatsinstellingen zoals rechtbanken en het politieapparaat overgenomen. Het is inmiddels zover dat als je bij de overheid wilt werken, je verplicht lid moet zijn van Ortega's partij. En niet eens passief lid: als ambtenaar moet je vervolgens naar allerlei partijbijeenkomsten om te laten zien dat je de Sandinistische beweging steunt.”

Dictatuur

Ortega en zijn vrouw (Murillo is vicepresident) hebben volgens Weegels van Nicaragua een dictatuur gemaakt. “Alles en iedereen wordt in de gaten gehouden, daarbij heeft vooral Murillo een beruchte reputatie. Als zij hoort dat iemand bij de oppositie is gesignaleerd, wordt hij of zij meteen gevolgd, zelfs op buurtniveau. Deze praktijken doen vooral denken aan de Stasi, de geheime dienst van Oost-Duitsland.”

De zeven kandidaten die vorig jaar wilden meedoen aan de presidentsverkiezingen kregen geen kans doordat ze door Ortega in de cel werden gegooid. “En daar zitten ze nog steeds. Officieel vanwege overtreding van de door Ortega ingevoerde Wet ondermijning nationale soevereiniteit. Door het gebruikte geweld, de uitschakeling van een groot deel van de oppositie en de angst te worden vervolgd, is het bijna onmogelijk opnieuw een protestbeweging op de been te krijgen. De situatie is verstikkend voor veel Nicaraguanen. Daarnaast gaat het economisch gezien ook slecht, zeker nu er steeds meer sancties door de internationale gemeenschap worden opgelegd. Het is niet voor niets dat er sinds 2018 bijna 300.000 mensen het land zijn ontvlucht. Op een bevolking van 6,5 miljoen is dat veel.”

Ortega duldt niet alleen op nationaal vlak geen kritiek, ook op het wereldtoneel raakt hij steeds verder in een isolement. Weegels: “Veel internationale vrienden heeft hij niet meer. Dan heb je het over openlijke autoritaire landen, zoals Venezuela of Iran. En Ortega werpt zich nadrukkelijker op als bondgenoot van Rusland. Hij wil graag de vriend zijn van Poetin, Nicaragua is één van de weinige landen die Poetins invasie van Oekraïne openlijk steunt. In ruil daarvoor krijgt hij steun uit Moskou.”

Diplomatieke banden

Intussen zijn ook de diplomatieke banden tussen Nederland en Nicaragua verbroken. De regering in Managua verwijt Nederland een neokoloniale en bemoeizuchtige houding. Dat Nicaragua geen betrekkingen meer wil, heeft echter eerder te maken met het besluit van Nederland om de financiering van de bouw van een ziekenhuis te beëindigen. Dit project stond sinds de protesten in 2018 stil ‘vanwege de verslechterde situatie op het gebied van democratie en mensenrechten’ en is nu definitief van de baan.

“Het land zet andere staten op de zwarte lijst, en andersom gebeurt dat natuurlijk ook. De VS besloot deze week om een nieuw sanctiepakket op te leggen. Zo is het vanaf nu verboden voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen in de lucratieve goudontginning van Nicaragua,” aldus Weegels.

Revolutionaire waarden

Van de revolutionaire waarden die Daniel Ortega ruim veertig jaar geleden hoog in het vaandel had staan, is bijzonder weinig over. Hij was één van de Sandinistische guerillastrijders die in 1979 de dictatuur van president Somoza omverwierp. Deze strijd leverde de Sandinisten veel sympathie op in het Westen. Maar uithangbord Ortega ontpopte zich tot een man die de macht uitdrukkelijk niet uit handen wil geven en zich hetzelfde gedraagt als de door hem gehate dictator Somoza.

Dat beeld was totaal anders in de jaren tachtig. Ortega was de lieveling van links en progressief Nederland. Stichtingen en comités om het land en de revolutie (economisch) te steunen, schoten als paddenstoelen uit de grond. Weegels: “De situatie is nu compleet anders. Ontwikkelingshulp vanuit de Nederlandse regering is gestopt en ook vanuit ngo's is er nog nauwelijks hulp mogelijk. Met Ortega aan het roer is het continu oppassen. Met alle indicaties dat de partij ook in aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen over ruim een week geen enkele mogelijkheid tot oppositie biedt, is er weinig aanleiding om optimistisch te zijn over Nicaragua. Het is ongekend wat daar gebeurt.”