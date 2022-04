New Yorkers verdienen tot 125.000 dollar door automobilisten en truckers te 'verraden’

UPS trucks in New York. Beeld REUTERS

Het enige dat ze hoeven te doen, is een video van drie minuten maken van een stationair draaiend voertuig – of zelfs maar één minuut als het zich in een schoolzone bevindt – en vervolgens het filmpje uploaden naar de website van het Department of Environmental Protection van de stad. Daarna wordt er vanzelf een cheque per post toegestuurd.

New Yorkers kunnen op die manier een aardig centje bijverdienen door het Citizen’s Air Complaint Program dat in 2019 is ingevoerd. Het legt boetes op aan bedrijfsvoertuigen die stationair draaien en geeft 25 procent van de boetes terug aan de mensen die ze op video hebben vastgelegd. Voertuigeigenaren kunnen een boete van 350 dollar of meer krijgen, wat neerkomt op 87,50 dollar voor elke overtreding die op video is vastgelegd.

Idle Warriors

Volgens NBC News heeft deze stimulans ervoor gezorgd dat een groep van ongeveer 60 burgers door de stad trekt om vervuilers te rapporteren. Ze noemen zichzelf de ‘Idle Warriors’, oftewel vrij vertaald ‘stationaire strijders’. Stationair draaiende auto’s in stadscentra zorgen voor vuile lucht, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen en een verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

Een Idle Warrior met de naam Donald Blair was zo fanatiek dat hij er uiteindelijk 125.000 dollar mee verdiende. “Als je iemands gedrag wilt veranderen, kun je dat het beste doen door hem of haar in de portemonnee te raken,” zei Blair. Ook Geroge Packenham, een voormalige bankier wiens broer stierf aan longkanker, verdient er een aardig zakcentje mee. Hij heeft tot nu toe 40.000 dollar verdiend. De grootste boosdoeners zijn volgens het stadhuis chauffeurs van Amazon, UPS en FedEx.