New York raakt in de greep van corona, Trump ruziet

Een burger komt beschermende materialen doneren bij het Elmhurst Hospital Center in Queens, het zwaarst belaste ziekenhuis van de VS. Beeld Bloomberg via Getty Images

New York is nog nooit zo rustig geweest, maar het geloei van ambulances blijft maar door de lege straten galmen. Deze week brak alarmnummer 911 alle records – het registreerde meer telefoontjes op één dag dan tijdens de aanslagen op de Twin Towers van 11 september 2001.

“Dat was niets vergeleken bij dit. We waren open en wachtten op patiënten die nooit kwamen. Nu blijven ze maar komen,” zei dokter Steve Kasspidis tegen Sky News. Hij werkt in het zwaarst getroffen stadsdeel Queens op de eerste hulp.

Het virus lijkt zich in New York al weken te hebben verspreid zonder dat de inwoners en het stadsbestuur het doorhadden. Op 10 maart zei burgemeester Bill de Blasio nog dat het gewone leven voor de meerderheid van de New Yorkers vooral moest doorgaan. Nog geen drie weken ­later kunnen de ziekenhuizen de golf zieken nauwelijks meer aan.

Uit Elmhurst, een buurt in Queens met veel immigranten, komen verhalen over mensen die langer dan 24 uur op een bed moeten wachten. Verpleegkundigen klagen over een tekort aan ­beschermingsmateriaal – een ziekenhuis in Brooklyn veegt de mondkapjes schoon met desinfecterende handgel om ze tot wel een week lang te kunnen hergebruiken. De intensivecare­afdelingen zijn komende vrijdag vol, is de verwachting, dus wordt met man en macht gewerkt aan het opzetten van noodziekenhuizen.

Gebrek aan coördinatie

Uit het Witte Huis komt ondertussen weinig duidelijkheid over hulp. President Trump zei ­tegen Fox News dat hij ‘niet gelooft’ dat de staat New York echt 30.000 beademingsapparaten nodig heeft, zoals gouverneur Andrew Cuomo heeft voorspeld. Trump: “Je gaat soms naar ­grote ziekenhuizen, en dan hebben ze twee beademingsapparaten. En nu zeggen ze ineens: kunnen we er 30.000 bestellen?”

Cuomo haalde al flink uit, toen eerder deze week slechts 400 machines werden gestuurd. “Wil je een schouderklopje omdat je 400 apparaten hebt gestuurd? Wat moeten we met 400 stuks als we er 30.000 nodig hebben?” Inmiddels zouden er nog eens 4000 onderweg zijn.

Trump kan niet goed tegen dat soort kritiek. Over gouverneurs die hulp vragen zei hij: “Het is tweerichtingsverkeer. Ze moeten ons ook goed behandelen. Ze kunnen niet zeggen; o, jee, we moeten dit krijgen, we moeten dat krijgen.” Trump zei al eerder dat Cuomo zijn eigen beademingsapparatuur had moeten kopen, en sprak bestraffend over de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer.

Zij is een van de gouverneurs die zich hebben beklaagd over het gebrek aan coördinatie vanuit het Witte Huis. “We houden er niet van om klachten te zien,” zei Trump tegen bevriend tv-presentator Sean Hannity op Fox News. Whitmer heeft inmiddels op de lokale radio gezegd dat ze moeilijk aan beademingsapparatuur kan komen, omdat fabrikanten te horen hebben gekregen dat ze niets naar Michigan moeten sturen. In de grootste stad daar, Detroit, worden rap meer besmettingen ontdekt.

Ernst begint door te dringen

Een arts in een van de zwaarst belaste ziekenhuizen, Elmhurst Hospital Center in Queens, wees onomwonden naar Trump en diens trage, verwarrende respons als aanjager van de epidemie. “Van Trump is makkelijk te zeggen dat hij al mensen heeft gedood door zijn reactie. En dat hij mensen zal blijven doden als hij het land wil heropenen,” zei de arts tegen Buzzfeed.

In vooral conservatieve kringen en het Witte Huis leeft het idee dat boven alles de economie weer moet gaan draaien. Trump wil dat met Pasen de kerken vol zitten. Hij komt daar onder druk van medisch experts deels op terug – inmiddels is het plan om in bepaalde regio’s die minimaal geraakt zijn mensen weer aan het werk te laten gaan. Maar dat is riskant, erkennen ook enkele bondgenoten. “Als hij Nebraska opengooit omdat er niet veel gevallen zijn en er komen plots meer gevallen boven water, zal hij een prijs betalen,” waarschuwde zijn voormalige perschef Sean Spicer in Politico.

Alles is politiek in de VS, zelfs een pandemie. Republikeinen maken zich nog altijd minder zorgen over het virus dan Democraten, bleek uit peilingen. Democraten en de media zouden proberen met een overdreven reactie de president te schaden. De ernst van de situatie dringt inmiddels meer en meer door, maar Republikeinse gouverneurs zijn terughoudender met maatregelen. In Florida bijvoorbeeld, waar het virus gestaag terrein wint, wil de gouverneur burgers niet overal opdragen thuis te blijven.

De VS lijkt te maken te gaan krijgen met een ­serie uitbraken. Ook in onder meer New Orleans wordt de situatie nijpend. Het Mardi Grass­carnaval lijkt daar voor veel zieken te hebben gezorgd. Gouverneur Edwards van Louisiana waarschuwde dat ook zijn staat volgende week door de beademingsapparaten heen is, en een week later geen bedden meer vrij zal hebben.

Uit New York komt een flintertje goed nieuws: het aantal ziekenhuisopnames verdubbelt niet meer elke drie dagen, maar elke vier dagen.