Netanyahu vergelijkt aanklacht met couppoging

Benjamin Netanyahu. Beeld AFP

“Ze willen niet de waarheid achterhalen, maar ze zitten achter mij aan,” zegt de premier over de onderzoekers in de zaak. De onderzoekers waren volgens Netanyahu gekant tegen hem.

Aanklager Avichai Mandelblit wilde de aanklacht formaliseren voordat een derde verkiezing dit jaar wordt aangekondigd. De premier weerspreekt alle beschuldigingen.

Zolang Netanyahu premier van Israël is, kan hij niet worden veroordeeld. Momenteel is hij demissionair premier, in afwachting van een nieuwe regering. Zowel Netanyahu als zijn politieke tegenstander Benny Gantz is er niet in geslaagd om een coalitie te vormen.