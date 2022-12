Netanyahu komt met meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël

Israels oud-premier en leider van Likud, Benjamin Netanyahu. Beeld RONALDO SCHEMIDT / AFP

Likud won de parlementsverkiezingen van 1 november, de vijfde in slechts vier jaar tijd. De partij sleepte 32 zetels binnen, het beste resultaat in de partijgeschiedenis, maar onvoldoende om zelfstandig te regeren. Als grootste partij kreeg Likud wel het mandaat om als eerste te proberen een regering te vormen. Dat mandaat verliep eigenlijk begin december, maar Netanyahu kreeg van president Herzog tien dagen extra tijd, tot 21 december middernacht.

Ultra-orthodoxe partijen

Met de steun van de drie ultra-orthodoxe partijen, die in het parlement het derde machtsblok vormen, kan de nieuwe regering rekenen op 64 van de 120 zetels in de Knesset. Wanneer de nieuwe regering wordt ingezworen en hoe de ministersposten zijn verdeeld is nog niet bekend. Naar verwachting zullen de leiders van de ultra-orthodoxe partijen een plek krijgen in het kabinet. Zij hebben zich in het verleden onder meer uitgesproken voor annexatie van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, voor ruimere bevoegdheden voor het leger om geweld te gebruiken en tegen gelijke rechten voor vrouwen en lhbtq’s.

Netanyahu (73) was van 1996 tot 1999 premier van Israël en opnieuw van 2009 tot 2021.