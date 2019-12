Netanyahu herkozen als leider Likoed-partij

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu, met rechts zijn vrouw Sarah, tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn Likoed-partij vorige week in Petach Tikva. Beeld AFP

De opkomst lag iets onder de 50 procent van de 116.000 stemgerechtigde partijleden.

‘Een enorme overwinning! Bedankt aan de Likoed-leden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid,’ twitterde de 70-jarige Netanyahu kort nadat de stembussen donderdagavond waren gesloten en de eerste exitpolls al wezen op zijn ruime zege. ‘Met de hulp van God en de uwe zal ik Likoed leiden naar een klinkende overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties.’

Sa’ar feliciteerde Netanyahu via Twitter en zei dat hij hem zal steunen tijdens de verkiezingen van volgend jaar maart. ‘Ik sta nog steeds achter mijn besluit om me verkiesbaar te stellen,’ aldus Sa’ar. ‘Wie niet klaar is om een risico te nemen voor de weg waarin hij gelooft, zal nooit winnen.’

De verkiezingen in maart zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd in Israël omdat het bij eerdere verkiezingen niet is gelukt een regering te vormen.

Netanyahu domineert de Likoed-partij al tientallen jaren. Hij was partijleider van 1993 tot 1999 en opnieuw sinds 2005, toen Ariel Sharon de partij verliet om een eigen partij op te richten.