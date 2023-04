Netanyahu draait ontslag kritische Israëlische defensieminister weer terug

In Israël vinden al maandenlang protesten plaats vanwege de omstreden hervormingswet. Beeld AP

Netanyahu besloot zijn minister op 26 maart te ontslaan, omdat Gallant openlijk had opgeroepen om af te zien van een omstreden hervormingswet die de macht van het hooggerechtshof sterk zou inperken. De nieuwe wet leidt al maanden tot grote onlusten in Israël.

Volgens Gallant zou de veiligheid van Israël in het geding komen als de nieuwe wet zou worden aangenomen. In een toespraak riep hij op de behandeling van de wet stil te leggen om de onrust in de samenleving tegen te gaan. Vervolgens zei Netanyahu dat hij Gallant de laan uit zou sturen. Wat volgde, was een dag van landelijke betogingen en stakingen. Dat dwong Netanyahu ertoe de wet voorlopig in de ijskast te zetten.

In de dagen na Gallants ontslag was er meteen onduidelijkheid over de toekomst van de defensieminister. Zelf leek hij zich weinig aan te trekken van zijn aangekondigde ontslag en werkte gewoon door. Zo was hij drie dagen erna aanwezig bij de lancering van een nieuwe Israëlische spionagesatelliet en was hij volgens Israëlische media ook gewoon uitgenodigd voor een veiligheidsoverleg met Netanyahu.

De populariteit van Gallant zou bovendien sterk zijn toegenomen sinds hij zich uitsprak tegen het regeringsbeleid. “Ik heb besloten onze meningsverschillen achter ons te laten”, zei Netanyahu maandag op een persconferentie. Hij zei dat de twee nauw hadden samengewerkt gedurende de afgelopen twee weken. De omstreden wet zelf is nog niet van de baan, alleen uitgesteld. Er zijn wel onderhandelingen gaande om tot een compromis te komen.