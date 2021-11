Net gekozen eerste vrouwelijke premier van Zweden treedt alweer af

Magdalena Andersson, helemaal rechts op de foto, ontvangt applaus na haar verkiezing als premier. Beeld AFP

Volgens Andersson is de vorming van een nieuwe regering nu in handen van de parlementsvoorzitter. De sociaaldemocrate heeft de hoop uitgesproken alsnog een nieuwe regering te kunnen leiden, zonder coalitiegenoten.

De 54-jarige oud-minister van Financiën Andersson kreeg bij een vertrouwensstemming de steun van 117 parlementariërs, net genoeg voor een benoeming. Maar kort daarna, toen de Sociaal-liberalen haar begroting niet steunden en een rechtse tegenbegroting van drie oppositiepartijen meer stemmen kreeg, besloten de Groenen de coalitie te verlaten. Het was namelijk voor het eerst dat het parlement een begroting goedkeurde in samenspraak met een ‘extreme, uiterst rechtse partij,’ zei Per Bolund, een van de twee leiders van de Groenen. Hij doelde daarmee op de populistische Zweden Democraten.

Nooit eerder had een Zweedse regering zo’n korte levensduur. Andersson had het stokje overgenomen van haar partijgenoot Stefan Löfven, die zeven jaar aan de macht is geweest namens de sociaaldemocratische arbeiderspartij. Ze had een pensioendeal gesloten met de Linkse Partij en ook de Groenen waren aan boord. De parlementsvoorzitter gaat nu bepalen wat er moet gebeuren.