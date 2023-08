Nergens zo veel landmijnen als in Oekraïne: pas over 757 jaar alles opgeruimd

Militairen ruimen in de buurt van Donetsk mijnen op. Er zijn op dit moment meer dan vijfhonderd teams bezig met ruimen. Beeld Getty Images

Het lijkt een leuke gimmick, maar het is meer dan dat. De populairste hond van Oekraïne is Patron, een grappige jack russell. Zijn eigenaar, Mychailo Illov, wilde hem aanvankelijk opleiden voor hondenshows, maar Patron bleek een uniek talent te hebben: een neus voor landmijnen. Inmiddels, zo gaat het officiële verhaal, heeft het dier meer dan driehonderd mijnen opgespoord. Hij heeft daarvoor drie medailles gekregen, waarvan eentje van president Zelensky persoonlijk, meer dan 400.000 volgers op Instagram, een eigen tekenfilm en hij is het gezicht van een speciale ontmijningsapp.

Je kunt er een beetje om lachen, maar het tekent tegelijkertijd de ernst van het probleem: nergens ter wereld liggen zoveel mijnen als in Oekraïne. Meer zelfs dan in Afghanistan, Syrië en Cambodja, de landen die al jaren dit treurige lijstje aanvoeren (met onder aan de streep honderd miljoen mijnen). Aantallen voor Oekraïne zijn lastig te noemen, al was het alleen maar omdat Rusland niet verklapt waar ze liggen. Volgens Oekraïne is er een gebied van liefst 174.000 vierkante kilometer ‘potentieel besmet’.

Dat is meer dan vier keer Nederland. Het Russische leger heeft in de afgelopen anderhalf jaar mijnen gelegd langs (grofweg) de grens van Oekraïne met Belarus, ten westen van Kyiv en vervolgens langs en achter het front zoals we dat al tijden zien: in een halve maan van het noordoosten naar het zuiden. De Slowaakse denktank Globsec deed onderzoek en noemt de situatie ‘angstaanjagend’, zeker met het oog op de toekomst. Nu al komen er volgens de Verenigde Naties bijvoorbeeld elke dag al ‘2,73 burgers’ om het leven door een mijn.

Niks zo eng

Een mijn is eigenlijk het wapen van de arme man. Het ding is goedkoop (je hoeft ze geen eten te geven, zeggen ze in het leger) en met dat beetje plastic en elektronica niet al te ingewikkeld te produceren. Je hebt al snel een enorm arsenaal. Het plaatsen van mijnen is ook geen complexe zaak. “Je graaft gewoon een gat,” zegt landmachtwoordvoerder luitenant-kolonel Sjaak van Elten. “10 centimeter is vaak al voldoende, je legt de mijn erin, haalt de veiligheid eraf en dan voorzichtig weer wat zand erover. Klaar.”

Een mijn is ook een ideaal wapen voor verdedigers. Je kunt je vijand er niet alleen mee stoppen, maar ook flink angst mee aanjagen: “Er zijn weinig dingen enger dan door een mijnenveld rijden.” En door het slim aanleggen van een mijnenveld, kun je de aanvaller ook een bepaalde route in dwingen, hem daar vervolgens opwachten en onder vuur nemen. Het is voor de aanvaller niet alleen heel gevaarlijk om zo’n mijnenveld onschadelijk te maken, het neemt ook heel veel tijd in beslag. “Plus,” zegt Van Elten, “de gespecialiseerde voertuigen die mijnen kunnen opruimen zijn voor de verdedigers, in dit geval de Russen, natuurlijk een hoofdprijs. Daar zijn er niet zoveel van.”

Veel varianten

Grof gezegd zijn er twee soorten mijnen: antipersoneelsmijnen en antitankmijnen. “De eerste zijn kleiner en produceren meer scherven, waardoor je dus ook meer verwondingen kunt veroorzaken. Per 10 vierkante meter kun je er drie à vier begraven. De tweede zijn veel zwaarder, met zo’n 10 à 15 kilo explosieven. Da’s best veel.”

En dan zijn er nog de vele varianten. Mijnen die worden geactiveerd door een struikeldraad, bijvoorbeeld, of waarvan het explosief omhoog springt en zo verwondingen in de buikstreek veroorzaakt. “Heel effectief, hoe akelig dat ook klinkt.” Verder zijn er onder meer drukmijnen (“Je staat er op en hij gaat af”), mijnen met een infraroodsensor, horizontale effectmijnen (vaak in de bosjes naast de weg, het explosief schiet in de zijkant van een voertuig) en beïnvloedingsmijnen. “Die hebben een sensor voor elektromagnetische velden. Die hoef je niet aan te raken. Er langs rijden of lopen is al voldoende. En het allervervelendste is een mix van mijnen: erg ingewikkeld om op te sporen én op te ruimen. Het is een heel naar wapensysteem.”

Lange worst

Er zijn verschillende manieren en momenten om mijnen onschadelijk te maken. Ruimen tijdens de strijd gaat het snelst, maar is ‘verschrikkelijk lastig’, zegt Van Elten. “Het gebeurt bijvoorbeeld met een gespecialiseerd voertuig dat een soort vuistdikke lange worst vol explosieven afschiet, in een rechte lijn naar voren. Als die ontploft, maakt hij een pad vrij door het mijnenveld, net breed genoeg voor een tank. Er is ook een mijnenploeg, die de mijnen uit de grond duwt. Of een mijnenroller, die het gewicht van een voertuig simuleert, waardoor de mijnen ontploffen onder zijn gepantserde wielen. En voor alles geldt: extreem gevaarlijk. De vijand heeft je namelijk ‘onder waarneming’. Hij weet dat je erdoor moet en ligt klaar om je op te vangen. Dit is nu echt een probleem voor de Oekraïners. De Russen hebben alle tijd gehad om mijnenvelden te leggen en zich daarachter in te graven.”

En dan is er nog het handwerk, maar dat is meer voor na de oorlog. Ook zeer gevaarlijk, en misschien nog wel erger: enorm tijdrovend. Een voorbeeld van dit ‘humanitaire ontmijnen’: het duurde elf jaar voordat alle mijnen uit de achtdaagse oorlog tussen Georgië en Rusland (in 2008) waren geruimd. De denktank Globsec schrijft dat één enkele mineur (een soldaat van de genie die mijnen opspoort) tussen de 15 en 25 vierkante meter per dag voor zijn rekening kan nemen. Hij mag niet meer dan acht uur per dag werken, en als het regent of sneeuwt (wat in Oekraïne nogal eens voorkomt) ligt alles stil. Nog een voorbeeld: volgens een Noors rapport is er in 2021 wereldwijd 152 vierkante kilometer ontdaan van in totaal 157.000 antipersoneelsmijnen. Ogenschijnlijk een klein gebied, maar de onderzoekers noemen het ‘een indrukwekkende prestatie’.

Volgens Globsec liggen de meest ‘besmette’ gebieden rond Charkiv in het noordoosten en Cherson in het zuiden. Ook meldt de organisatie in haar rapport Ontmijnen in Oekraïne dat de Russen zich met opzet hebben gericht op landbouwgebieden: “Zo kan daar in de toekomst geen gebruik meer van gemaakt worden.” Mijnen en andere onontplofte explosieven zijn verder ‘extreem giftig’ door alle zware metalen die ze bevatten, zoals chroom, zink, ijzer, koper en kwik. Uiteindelijk kunnen die terechtkomen in het grondwater en in rivieren.

Ervaring met opruimen

Enigszins positief in dit hele verhaal is dat Oekraïne al de nodige ervaring heeft in het opruimen van mijnen. Ze is er al mee bezig sinds 2015, vanwege de oorlog in het oosten. In de periode tot 2021 is er 441,45 kilometer geruimd. Om nogmaals aan te geven hoe langzaam het gaat: dat is nog geen 6 procent van het besmette gebied. Ondanks de gevechten die nog altijd voortduren, zijn er op dit moment meer dan vijfhonderd teams bezig met ruimen. Dat zijn vijfduizend mensen. Als zij het hele ‘potentieel besmette’ gebied van 174.000 vierkante kilometer moeten zuiveren, zijn ze over 757 jaar klaar.

Er is dus dringend behoefte aan mankracht. Daar wordt aan gewerkt. Eind dit jaar moeten er 12.000 specialisten zijn opgeleid. Een ander probleem is geld. De Wereldbank schat de kosten voor de komende tien jaar op meer dan 34 miljard euro. Globsec signaleert nog een andere kwestie: een gebrek aan coördinatie. Er zijn in Oekraïne te veel instanties die zich met het probleem bemoeien, wat de efficiënte niet bepaald ten goede komt.

Wat wel op orde is, heet met een mooi woord de ‘mijnhygiëne’. De voorlichtingscampagne is zeer succesvol. Mensen weten hoe ze mijnen kunnen herkennen, wat ze moeten doen als ze er eentje zien en hoe ze risico’s kunnen verkleinen. Het hondje Patron doet zijn werk op meerdere fronten goed.