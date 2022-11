Nergens in Europa stegen de huizenprijzen sinds 2010 zo hard als in Tallinn

Wie in Tallinn een flat wil kopen of een appartement wil huren, moet een stuk dieper in de buidel tasten dan tien jaar geleden. Sterker nog: nergens in Europa stegen de huizenprijzen sinds 2010 zo hard als in Estland. Hoe komt dat?



Na 12 jaar in Australië te hebben gewoond – en vooral: na de strenge reisbeperkingen tijdens de pandemie – waren Pieter den Heten (46) en zijn partner op zoek naar iets anders. Een ander land, een onbekende stad. Via via kwamen ze uit bij Estland. De voordelen waren meteen duidelijk, zegt Den Heten. “De lucht is schoon, er is volop ruimte, de kwaliteit van leven is hoog.”

Minstens zo belangrijk: de Esten omarmen innovatie. Dat past mooi in het straatje van Den Heten, die werkt als product designer. “Alles is ontzettend goed georganiseerd, een stuk minder bureaucratisch dan bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland. Twee dagen nadat we ons hadden ingeschreven, ontvingen we een pasje. Daarmee kunnen we alles doen: naar de dokter, een telefoonabonnement afsluiten, contracten tekenen. Er rijden hier zelfs bezorgrobots door de straten. Heel cool.”

Den Heten en zijn partner namen hun intrek in een ‘co-living’. Hun woning is een container, geplaatst in een grote loods. Denk aan de Amsterdamse studentenwoningen, maar dan wat luxer. Ze delen een (grote) keuken, er zijn werkplekken en is er een bar. “Het is mooi, maar simpel,” zegt Den Heten. Wie langere tijd blijft, betaalt 750 euro per maand, inclusief.

Meer gaan verdienen

Voor Nederlandse begrippen is dat goed te doen, maar voor de gemiddelde Est is het behoorlijk veel geld. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands stel zonder kinderen dat voltijd werkt, verdient volgens het Europese statistiekbureau Eurostat jaarlijks zo’n 80.000 euro, tegen 30.000 euro voor een Ests stel. Den Heten is zich bewust van zijn bevoorrechte positie. “Het voelt ongemakkelijk, die ongelijkheid. Begrijp me niet verkeerd: we vinden het hier geweldig. Maar ik heb zelden zo veel Porsches en Lamborghini’s gezien als hier. En geloof me: die zijn er ook in Sydney genoeg.”

Zou alleen de co-living van Den Heten aan de prijs zijn, dan was er nog niet zo veel aan de hand. Maar de huizenprijzen in Estland zitten al jaren in de lift, en niet zo’n beetje ook. Volgens opnieuw Eurostat zijn de huizenprijzen sinds 2010 nergens in Europa zo sterk gestegen als in Estland. Koop werd 196 procent duurder, huren gingen zelfs met 214 procent omhoog. Met beide percentages gaat Estland aan kop in Europa (zie kader onderaan de tekst).

Geograaf Ingmar Pastak, verbonden aan de Universiteit van Tartu, ziet een aantal factoren die de snelle prijsstijgingen verklaren. Om te beginnen is er de vraag. De gemiddelde Est is de afgelopen tien jaar (veel) meer gaan verdienen. Daarbij hoort een hogere levensstandaard, mét een moderne woning. “Die zijn wel gebouwd,” zegt Pastak. “Maar het zijn er niet genoeg. Zeker niet in Tallinn, waar de vraag het grootst is.”

Zo komt Pastak bij de andere kant van de woonmedaille: het aanbod. Want dát er te weinig moderne woningen zijn gebouwd, heeft te maken met de invloed van de Estse overheid op de woningmarkt – of het gebrek daaraan.

Erfenis uit de Sovjettijd

“De Estse woningmarkt is sterk geliberaliseerd,” zegt Pastak. Het is een erfenis van de jaren negentig, vertelt hij, toen de Sovjet-Unie uiteen was gevallen. De onafhankelijke Esten sloegen met volle overtuiging het kapitalistische pad in. Een groot deel van de staatseigendommen, waaronder de woningen, werd geprivatiseerd.

Inmiddels is meer dan 80 procent van de Esten de eigenaar van een flat, appartement of huis. “Een bijzonder groot percentage,” zegt Pastak. “De overheid bezit nog maar weinig woningen en land. Ingrijpen in de woningmarkt is daardoor lastig.”

Dat stelt ook Tanel Kiik, als locoburgemeester van Tallinn verantwoordelijk voor transport en stadsbezit. “Tallinn bezit vijfduizend huurappartementen,” zegt hij. Niet bijster veel, op ruim 450.000 inwoners. Kiik bevestigt dat de (lokale) overheid weinig kan doen aan de prijsstijgingen. “Mensen maken zich inderdaad zorgen, al is de bijzonder hoge inflatie op dit moment denk ik verontrustender.”

‘Bijzonder hoog’ is niet overdreven: de inflatie in Estland liep in september op tot 24 procent, het hoogste percentage binnen de eurozone. Diezelfde inflatie maakt bouwmaterialen alleen maar duurder, wat de huizenprijzen verder opdrijft.

Huizenbubbel gebarsten

Tegelijkertijd ziet Kiik dat de situatie niet zo slecht is als vijftien jaar geleden. Dat juist Estse woningen sinds 2010 veel meer waard werden, heeft ook te maken met het meetmoment: 2010 was kort na de financiële crisis van 2008. Tot die crisis groeide de Estse economie als kool en schoten ook de huizenprijzen omhoog.

“Iedereen wilde meeprofiteren,” zegt Kiik, die zelf in de vastgoedsector werkte. “Veel mensen kochten nieuwbouwwoningen met te hoge leningen die ze niet konden betalen.” Langdurige financiële problemen waren het gevolg. “Bij veel bouwprojecten werden de voorschriften niet nageleefd, met gebrekkige woningen zonder licentie als resultaat. In extreme gevallen werden huizen zelfs helemaal niet opgeleverd.”

Rond 2007 barstte de bubbel. Vergeleken met toen staat Estland er een stuk beter voor, oordeelt Kiik. Toch ziet geograaf Pastak de problemen aan de horizon opdoemen. “De huizenprijzen stijgen sneller dan de lonen,” zegt hij. “Als het nu nog geen probleem is, zal het dat vermoedelijk wel snel worden. Vooral voor jonge mensen wordt het steeds lastiger om een woning te kopen.”

Wonen (bijna) overal duurder Vrijwel iedere Europeaan die een blik werpt op de lokale Funda van dik tien jaar geleden, zou stuiten op lagere prijzen. Niet onlogisch: met de tijd gaan de prijzen omhoog. In Europa steeg de huur gemiddeld met 18 procent, de prijs van koopwoningen schoot zelfs met 48 procent omhoog, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Inflatie hoort erbij, maar in sommige landen ging het wel erg hard met de huizenprijzen. Nederland zat bijvoorbeeld boven het Europese gemiddelde, met stijgingen van 33 procent (huur) en 69 procent (koop). Estland was koploper, maar ook de andere Baltische staten staan hoog in de lijst. Wie een woning wilde aanschaffen in Litouwen of Letland, moest deze zomer 130 en 131 procent meer aftikken dan in 2010. Ongekende cijfers, ingegeven door soortgelijke factoren als in Estland. Zo kwamen ook Litouwen en Letland van ver, na de enorme dip van de financiële crisis. Tegelijkertijd blijkt uit de cijfers van Griekenland – rond 2009 lijdend voorwerp in de eurocrisis – dat van ver moeten komen niet per se een garantie is voor stijgende huizenprijzen. Integendeel zelfs: Griekenland (-23 procent) en Cyprus (-0,8) zijn de enige landen binnen de Europese Unie waar de prijzen van koopwoningen sinds 2010 zijn gedaald. Een belangrijk verschil tussen de Baltische staten en Griekenland is het snellere herstel van die eerste drie landen. Neem Letland. Tussen 2007 en 2015 kende het drie jaar van economische krimp, tegen zeven voor Griekenland. De Griekse economie kwam pas in 2017 officieel uit de recessie. Ook daar zitten de huizenprijzen weer in de lift, maar nog niet genoeg om het verlies van eerder te compenseren.

