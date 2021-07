Negatief reisadvies? Organisaties bieden gewoon vakanties aan naar oranje gebied

Beeld REUTERS

Vorige week schrapten onder meer TUI en Sunweb tienduizenden pakketreizen naar Europese bestemmingen die op ‘oranje’ sprongen (alleen noodzakelijke reizen), zoals Mallorca of Gran Canaria. Daar komt Sunweb en waarschijnlijk ook TUI nu op terug. Waarom?

Dat heeft grotendeels te maken met een koerswijziging van de ANVR, brancheorganisatie van de reisorganisaties. Voorzitter Frank Oostdam is van mening dat de ‘kleurencodes’ die de EU hanteert voor de veiligheidssituatie in een land/gebied niet (meer) passen bij de huidige status van de pandemie. “Wij vinden dat je niet langer naar het aantal besmettingen per gebied moet kijken, maar naar de ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad. Dat zegt wat ons betreft veel meer over de veiligheidssituatie ter plekke. We hebben het kabinet dan ook gevraagd om het kleurensysteem voor corona te wijzigen.’’

“Wat ook meespeelt is dat aanbieders van pakketreizen die de richtlijnen van de Nederlandse overheid keurig opvolgen, met knarsende tanden zien dat veel reizigers een los vliegticket en een hotel of andere accommodatie boeken en alsnog naar oranje gebied gaan. ,,Dat is heel frustrerend. Als je al zeventien maanden zoveel onzekerheid hebt gehad als reisonderneming, dan kun je niet verwachten dat je rustig blijft zitten als de rest wel naar oranje bestemmingen vliegt. Daarnaast vinden wij het niet langer uit te leggen dat je wel op de kermis in Tilburg - dat gebied is donkerrood - kunt rondlopen, maar hetzelfde niet kunt doen in een oranjegekleurde regio in Spanje,” zegt Oostdam.

En dus kun je met bijna elke aanbieder van pakketreizen toch naar oranjegekleurde vakantiebestemmingen?

Corondon vloog nog steeds op oranjegekleurde gebieden zoals de Balearen. Ook Prijsvrij, De Jong Intravakanties en Sunweb bieden deze reizen weer aan. Een woordvoerder van Sunweb meldt dat klanten vanaf 4 augustus weer boekingen naar risicogebieden heeft ingepland. TUI schrapte vorige week alleen al 30.000 vakantiereizen naar Spanje, maar heroverweegt eveneens het besluit om niet langer oranje bestemmingen aan te bieden. “Dit weekend of uiterlijk maandag hakken we de knoop door. Wij lopen eerst nogmaals zorgvuldig per land de consequenties na die het voor onze reizigers heeft als wij reizen zouden gaan uitvoeren naar oranje bestemmingen. “Graag laten wij de verantwoordelijkheid aan de reiziger zelf om wel of niet te reizen, maar het moet wel veilig kunnen,” aldus een TUI-woordvoerder.

Bij Sunweb vinden ze dat iedereen vrij moet kunnen reizen, mits vlak voor vertrek negatief getest of gevaccineerd. “Daar hebben we in EU-verband toch de speciale QR-code voor ontwikkeld? Dit coronapaspoort zou wat ons betreft leidend moeten zijn en niet een kleurcode. Daarom hebben ook wij besloten om ook naar oranje bestemmingen te gaan, we zijn niet langer het braafste jongetje van de klas,” klinkt het bij Sunweb. De organisaties vergoeden overigens een langer verblijf als mensen tijdens hun reis corona oplopen.

De reisorganisaties leggen het risico bij de klant. Maar wat als je maanden geleden bij Sunweb of Corendon een reis naar Ibiza hebt geboekt en je durft niet naar dit oranjegekleurde eiland?

Dan is er niks aan de hand. Deze reisorganisaties bieden de mogelijkheid om je reis om te boeken of je krijgt je geld terug als je echt niet meer wilt. De meeste aanbieders van pakketreizen werken zo. Maar luchtvaartmaatschappijen en tussenpersonen staan annuleren of omboeken niet altijd toe. Deze week meldden we dat ook reisbemiddelaar De Vakantiediscounter geen reisgeld teruggeeft bij oranje gebieden aangezien het volgens het bedrijf om een niet-bindend reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat.

“Corona en de wisselende reisadviezen zijn nu reeds anderhalf jaar onderdeel van het dagelijks leven geworden. Ook zijn klanten zelf goed in staat om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen om af te reizen,” aldus de woordvoerder van De Vakantiediscounter. Alleen als Nederlanders in quarantaine moeten na aankomst op hun vakantiebestemming, zullen alle reisorganisaties besluiten om boekingen te cancellen en krijgen klanten geld terug of kunnen ze omboeken.

Hoe zit het met het standpunt van het kabinet. Komen er strengere maatregelen om reizen naar risicogebieden aan banden te leggen of juist niet?

Mogelijk komt er maandag een wijziging van het beleid, maar het is nog niet duidelijk welke kant dat opgaat. In de tussentijd blijft het reisadvies voor code oranje onveranderd: het kabinet adviseert om alleen naar deze gebieden te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen daar niet onder.

“Wij hebben dit aangegeven bij alle vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties, en zullen dat blijven doen. Het is belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt, want alleen samen krijgen we corona onder controle. We raden alle reizigers aan om zich goed te informeren over de risico’s van hun reis en over de regels die gelden bij terugkeer.’’

Biedt mijn reisverzekering dekking als er voor mijn vakantiebestemming een negatief reisadvies geldt (code oranje of rood)?

Nee, althans niet voor extra kosten die u moet maken ten gevolge van corona. Wie afreist naar een gebied dat wordt afgeraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, kan bij coronagerelateerde kosten geen aanspraak maken op de dekking van de reisverzekering.

Kosten die niets te maken hebben met corona, zoals gestolen bagage of een gebroken been, vallen bij de meeste reisverzekeraars wel onder de dekking. Toch is het belangrijk dit goed te controleren, want er zijn (vaak wat kleinere) verzekeraars waarbij de hele reisverzekering vervalt als er code oranje of rood geldt.