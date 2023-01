Neef van oprichter Black Lives Matter overleden na arrestatie

Still uit de opnames die door een bodycam zijn gemaakt bij de arrestatie van Keenan Anderson.

Op videobeelden die met een bodycam van een agent zijn gemaakt en die door het politiekorps van Los Angeles zijn vrijgegeven, is te zien hoe Andersom om hulp vraagt terwijl politiemannen hem tegen de grond houden. Er is te horen hoe hij roept ‘dat ze van hem George Floyd proberen te maken’, verwijzend naar de zwarte man die in 2020 bij een arrestatie werd gedood. Vervolgens is te zien hoe de agent zijn taser, een stroomstootwapen, tot twee keer toe gebruikt, één keer voor een periode van 30 seconden.

The Washington Post schrijft dat Anderson daarna werd geboeid en per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hij overleed na een hartstilstand, zonder duidelijke oorzaak, aldus de politie in een persbericht. Het incident gebeurde op 3 januari.

Onder vuur

Black Lives Matter kwam wereldwijd op gang na de dood van George Floyd. Cullors, het familielid van Anderson dat de beweging hielp oprichten, noemt het overlijden van Anderson tegenover de Amerikaanse krant ‘moeilijk te verteren’. “De videobeelden zijn duidelijk. Hij was bang en vroeg om hulp, hij smeekte om hulp. Hij heeft die niet gekregen. Mijn neef had hulp nodig en die kreeg hij niet. Hij is van ons afgepakt. Hij is vermoord.”

Derk Chauvin, de agent die negen minuten met zijn knie op de nek van Floyd zat, waarna hij overleed, is in juni 2021 veroordeeld tot 22,5 jaar cel wegens doodslag.

Het politiekorps van Los Angeles ligt volgens The Washington Post al onder vuur omdat er in de eerste dagen van januari twee andere arrestanten om het leven kwamen door toedoen van agenten. Burgemeester Karen Bass noemde de incidenten ‘zeer verontrustend’ en er is een onderzoek aangekondigd.