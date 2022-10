Nederlandse militairen trainen Oekraïners op Britse bodem: ‘Vijf weken is kort, maar daar is het oorlog’

Oekraïense vrijwilligers die voor hun land de wapens oppakken, krijgen in Groot-Brittannië een spoedcursus van Nederlandse militairen. ‘Als ik nog leef na de oorlog is dat te danken aan wat ik hier heb geleerd.’

Voordat de oorlog uitbrak in zijn land, was Oekraïner Bronson (niet zijn echte naam) een grafisch ontwerper die achtergronden in animatiefilms maakte. Nooit had hij gedacht dat hij nu met een Brits geweer in zijn handen zou staan bij een levensecht nagebouwde loopgraaf ergens in Engeland. Bronson oefent hier hoe te overleven tijdens een allesvernietigende Russische aanval met zware artillerie. Maar ook hoe hij de vijand uit een loopgraaf moet verjagen.

Met explosies, rookbommen, drones en het onophoudelijke geratel van machinegeweren wordt de oorlog in Oekraïne zo goed mogelijk nagebootst. Het maakt Bronson niet bang, eerder strijdbaar. “Ik wist wat ik hier kwam doen, en waar ik straks naartoe ga als de training voorbij is. Ik wil mijn land verdedigen, voor mijn familie en vrienden. Die opdracht heb ik mijzelf gegeven en gaat boven alles. Mijn familie was wel verbaasd, want ze wisten niet dat ik mij wilde aanmelden bij het leger, maar we beseffen allemaal dat dit nu het juiste is om te doen.”

Bronson is een van de tweehonderd Oekraïense vrijwilligers die door Nederlandse militairen worden klaargestoomd voor het gevecht aan het front. Accountants, bakkers en vissers zitten in de groep – ook vrouwen. De meesten hebben geen enkele militaire ervaring, maar krijgen nu les in het gevecht van man tot man, het uitschakelen van gepantserde voertuigen en tanks, hoe om te gaan met drones, oorlogvoeren in loopgraven, verdedigen en aanvallen, maar ook effectief communiceren met en zorgen voor elkaar.

Nederlandse rekruten doen er minimaal twee jaar over om dit onder de knie te krijgen – en zelfs dan valt er nog genoeg te verbeteren. Oekraïners moeten het doen met een cursus van vijf weken. Dat is bijzonder kort, erkennen de Nederlandse instructeurs. Toch laat luitenant en pelotonscommandant Bavo zijn pupillen met een goed gevoel gaan. “Als ik zie hoe ze binnenkomen en met welke kennis ze uiteindelijk weer op het vliegtuig stappen, dan hebben we ze echt wel wat kunnen bijbrengen.”

Minister van Defensie Kajsa Ollongren verlengt de trainingsmissie van Oekraïense soldaten. Nederlandse instructeurs blijven nu tot ten minste april volgend jaar. Beeld MinDef

Enorme waardering

Zo ervaart ook instructeur sergeant Alex dat. De beginnersfouten zijn er na die vijf weken echt wel uit. Te laat komen, doen ze nu bijvoorbeeld niet meer. “Als we om acht uur beginnen is dat niet vijf minuten later. Dan kun je op het slagveld net de helikopter missen die een gewonde kameraad komt ophalen,” zegt Alex. Ook bij het camoufleren ging het in het begin nog weleens mis. Dan vergaten ze bijvoorbeeld hun oren te schminken, iets wat net het verschil kan maken tussen wel of geen schietschijf zijn.

Aan het moraal zal het in elk geval niet liggen, merken de instructeurs. Elke dag klinkt wel een paar keer hun lijfspreuk ‘Slava Ukraini, heroyam slava’ (Glorie aan Oekraïne, glorie aan de helden), bijvoorbeeld als ze een zware oefening goed hebben doorstaan, of aan het eind van een appèl. Bavo kan dat gevoel goed plaatsen. “Over vijf weken zijn ze er echt. Dat beseffen ze als geen ander, waardoor ze heel gedreven en leergierig zijn. Alle kennis die ze hier meepakken is mooi meegenomen.”

De hulp van de Nederlanders wordt enorm gewaardeerd, heeft Bavo inmiddels ervaren, nu de eerste ploeg terug is naar Oekraïne. “Als ik nog leef na de oorlog is dat te danken aan wat ik hier heb geleerd,” kreeg hij van een van zijn pupillen te horen. Een mooier compliment kan hij niet krijgen.

Missie verlengd

Aanvankelijk zouden de Nederlanders tot eind van dit jaar Oekraïners trainen, maar minister van Defensie Kajsa Ollongren heeft die periode verlengd tot minimaal april, zo heeft ze de Britten laten weten tijdens haar werkbezoek aan de training. “Een training van vijf weken is kort, maar de oorlog woedt daar nu. Meer tijd is er niet. Ze gaan in elk geval weg met basiskennis waarmee Oekraïners beter in staat zijn om te vechten. Dat doen ze ook voor ons. Daarom moeten we ze helpen. Dat is de enige manier om deze oorlog te winnen.”

De Britten willen dit jaar in totaal 10.000 Oekraïners hebben getraind. Volgend jaar moeten dat er nog eens 19.000 zijn.