Nederlandse militairen moeten rust doen terugkeren op Curaçao

Nederlandse militairen bij het regeringsgebouw Fort Amsterdam. Beeld ANP

Premier Eugene Rhuggenaath is voor steeds meer Curaçaoënaars de hoofdschuldige voor de financieel belabberde staat van het eiland. De premier heeft echter niets kunnen uitrichten ­tegen de uitbraak van het coronavirus, en kan er evenmin weinig aan doen dat buurland Vene­zuela al jaren in een politieke en economische crisis verkeert. De door Venezuela beheerde en economisch zeer belangrijke olieraffinaderij op Curaçao ligt daardoor ook stil.

Vooral corona doet Curaçao pijn. Doordat grenzen zijn gesloten en toeristen worden geweerd staat de belangrijkste industrie van het eiland al maanden stil. De Centrale Bank van Curaçao voorspelde voor 2020 een werkloosheid van 60 procent. Daar is het eiland halverwege het jaar nog maar 10 procentpunt van verwijderd. Het begrotingstekort zal naar schatting oplopen tot 766 miljoen gulden, 90 procent van het bbp. Nu al is meer dan de helft van alle mensen op het eiland afhankelijk van voedselhulp.

De Nederlandse regering is best bereid financieel bij te springen, krijgt Rhuggenaath steevast van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) te horen, maar: voor wat hoort wat. Knops vertolkt daarmee de rol die partijgenoot Wopke Hoekstra al vaker in Europa heeft gespeeld: steun vereist hervormingen. Zo wil Nederland dat 12,5 procent wordt bezuinigd op alle ambtenarensalarissen – dus ook dat van de vuilnisophalers, die als eersten de straat opgingen – en dat van bijvoorbeeld politieagenten. Dat gaat Rhuggenaath te ver, en de bevolking ook.

Blokkades, plunderingen en brand

Rhuggenaaths ministers gingen onlangs wel akkoord met een kwart minder salaris voor zichzelf, maar voor Nederland is dat niet genoeg. Zo kan hij het nergens goed doen: in Den Haag vertegenwoordigt hij het overzeese gebiedsdeel dat de eigen broek niet kan ophouden, op Curaçao zien de oppositie en tegenstanders uit de vakbond hem als te weinig daadkrachtig en apathisch.

Al weken worden wegen geblokkeerd, branden gesticht en winkels geplunderd. Woensdag bestormde een woedende menigte het regeringsgebouw Fòrti en konden de kabinets­leden met moeite in veiligheid worden gebracht. Op Facebook gaan geruchten dat Rhuggenaath naar Bonaire is gevlucht.

Zo’n vlucht is tekenend voor Rhuggenaath, vindt Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK, de partij van de wegens corruptie veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte. “In plaats van duidelijk te maken dat hij voor vrede en dialoog staat, kiest de premier ervoor via de achteruitgang te vertrekken.” De oppositie kan het bloed van de premier wel drinken. Een andere parlementariër schreef op Facebook dat het voltallige kabinet-Rhuggenaath moet worden geliquideerd: ‘Hun keel doorgesneden en op de grond gegooid. Dien je ontslag in!’

Pas nu Nederlandse militairen posities hebben ingenomen in brandweerkazernes en politiebureaus, lijkt het wat rustiger. Dat het zo ver heeft moeten komen, zal de houding ten aanzien van de regering en Nederland geen goed doen. Een arbeidersopstand in 1969 waarbij het Korps Mariniers ook werd ingezet, wordt nog jaarlijks herdacht.

Nette mensen

Vrijdag praat de Rijksministerraad verder over de voorwaarden voor coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. 25 Nederlandse prominenten roepen premier Rutte op vooral voor Curaçao milder te zijn. Werkgeversbaas Hans de Boer (VNO-NCW): “Er zitten daar nu heel nette mensen. Die worden er straks uitgeschopt. Dan komt er een populist en raak je van de regen in de drup.”