Nederlandse militair in Irak zwaargewond na schot in borst bij wapenonderhoud

Beeld ANP

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident, waarvan nog onbekend is hoe het heeft kunnen gebeuren. De leeftijd van de man is niet gemeld. Wel is het thuisfront van de militair op de hoogte gebracht.

De militair maakt deel uit van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van Erbil beveiligt. Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen Erbil Airbase en omliggend gebied. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van het coalitiepersoneel,’ aldus Defensie.

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim zegt op Twitter dat een van zijn mannen in Irak gewond is geraakt. ‘Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.’ De gewond geraakte militair is van de 11 Luchtmobiele Brigade, een snel inzetbare lichte eenheid.

Een van mijn mannen is vandaag in Irak gewond geraakt. Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.https://t.co/3yC4sDVbYp — CDS Onno Eichelsheim (@CDS_Defensie) 21 augustus 2022

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: