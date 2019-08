Nederlandse journalist weer vrijgelaten in Moskou

AD-correspondent Joost Bosman in het ME-busje na zijn arrestatie in Moskou zaterdag. Beeld Joost Bosman

Tegen vijven werd hij vrijgelaten. “Ze boden hun excuses aan. Ik denk dat ze er toch wel mee in hun maag zitten dat ze een buitenlandse journalist hebben aangehouden.” Bosman zat uiteindelijk een paar uur vast. Hij had niet het gevoel dat hij vast zat vanwege zijn werk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten blij te zijn met de vrijlating.

Eerder vandaag vertelde Bosman over zijn arrestatie. “Ik was vandaag bij een demonstratie, de afgelopen drie weken hebben Russen iedere zaterdag actiegevoerd tegen de in hun ogen oneerlijke en ondemocratische verkiezingen die op 8 september worden gehouden,” vertelde Bosman, terwijl hij in een vol ME-minibusje door Moskou reed. “Het zijn lokale verkiezingen, waarbij gemeente- en deelraden worden gekozen.

Diverse oppositiekandidaten zijn echter afgewezen door Poetin en mogen niet meedoen. Veel Russen zijn daar boos over.” Bij de grootste demonstratie tot nu toe van vorige week zaterdag werden 1300 mensen gearresteerd. “Vandaar dat ik ook deze zaterdag weer verslag wilde doen.”

Bosman, die al jaren voor het AD werkt en in Rusland ook voor FD en BNR actief is, had zijn persaccreditatie vanmorgen om zijn nek hangen. Later borg hij die echter op omdat het gevaar geweken was. “De demonstratie was een stuk minder groot dan vorige week en er waren maximaal 200 tot 300 mensen.” Ineens voerde de ME charges uit in de in het noorden van Moskou gelegen Petrovkastraat, waar Bosman stond. De AD-correspondent werd daarbij gearresteerd. “Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in.”

Minder geliefd

Hoewel de arrestatie dus niet bewust leek, heeft Bosman zich afgelopen maanden bij Moskou minder geliefd gemaakt. Na een kritisch stuk over de verjaagde Krimtartaren liet de Russische ambassade in Den Haag weten dat ‘zijn visie vertroebeld door propaganda’ was.

Bosman wist bovendien afgelopen juni voormalige rebellenleider Igor ‘Strelkov’ Girkin op te sporen en te spreken, samen met journalist Koen Voskuil. Als minister van Defensie van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk (DNR) was hij verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Russische luchtafweerraket die aan 298 levens een einde maakte.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er via de ambassade in Moskou contact is gezocht met Bosman en dat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft. Ook staat het ministerie in contact met de werkgevers van Bosman en met journalistenvakbond NVJ, zegt een woordvoerder. Inhoudelijk kan hij nog niet reageren op de arrestatie.

Onrust

Duidelijk is dat de onrust in Moskou voorlopig niet ten einde is. In totaal zijn er vandaag 381 mensen gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Onder het is ook een vooraanstaand activiste uit de oppositie in de hoofdstad, de advocate Ljoebov Sobol. Ze is uit een taxi gehaald toen ze naar een protestmars wilde gaan. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

Recent werd oppositieleider Navalni opgepakt door de autoriteiten, toen hij op 24 juli bij zijn huis aan het joggen was. Later die dag werd hij veroordeeld tot 30 dagen cel wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Vervolgens kreeg Navalni, die als één van de felste criticasters van Poetin geldt, een allergische reactie in zijn gezicht. Hij vreesde te zijn vergiftigd. De oppositieleider werd daarop overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Hij heeft een klacht ingediend bij de commissie die zijn zaak onderzoekt.

Got caught by Moscow riot police. No matter that I'm a journalist... #fairelectionsmoscow pic.twitter.com/l8Pmplp2DK Joost Bosman

De Russische politie heeft ook een vooraanstaand activiste uit de oppositie in de hoofdstad Moskou, de advocate Ljoebov Sobol, opgepakt. Ze is uit een taxi gehaald toen ze naar de protestmars wilde gaan. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

Corruptie bestrijding

Aanhouding kan leiden tot een zeer lange tijd in voorarrest en of lange gevangenisstraffen wegens ‘het veroorzaken van massale onrust’ of wegens geweld tegen agenten. Afgelopen zaterdag werden bij de protesten ook veel activisten opgepakt en vijf zijn er volgens de Moscow Times beschuldigd van ‘het organiseren van massale rellen’ waar 15 jaar cel op kan staan. Zij zitten in ieder geval tot de volgende zitting op 27 september vast. Oppositieleider Navalni zit een straf van 30 dagen uit wegens het aanzetten tot protesten.

Justitie in Moskou heeft laten weten dat ze een strafrechtelijk onderzoek is begonnen tegen een stichting waarmee Navalni zegt corruptie te bestrijden. In de stichting zou een miljard roebel (13,7 miljoen euro) zijn witgewassen volgens de beschuldigingen. Navalni’s berichtgeving over corrupte praktijken in het land maken veel indruk op voor - en tegenstanders van hem.