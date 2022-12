Nederlandse huis-tuin-en-keukenchips in killerdrones: bedrijven geschokt

Al maanden worden Iraanse drones aangetroffen bij wapentuig dat de Russen gebruiken. Beeld AFP

Dat bevestigen meerdere bronnen, waaronder de Britse onderzoeksorganisatie Conflict Armament Research (CAR). Die organisatie onderzoekt westerse technologie in Iraanse drones. Adjunct-directeur operaties Damien Spleeters: “De meeste westerse componenten die we hebben gevonden zijn gemaakt tussen 2020 en 2021. Er zitten ook Nederlandse onderdelen bij.”

Al maanden worden Iraanse drones aangetroffen bij wapentuig dat de Russen gebruiken. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken erkende zaterdag ‘maanden voordat de oorlog in Oekraïne begon een beperkt aantal drones’ te hebben geleverd aan Rusland. In een maand tijd zou Oekraïne er ruim tweehonderd hebben aangetroffen.

Sensoren uit wasmachines

Deze zomer ontvingen de Nederlandse chipbedrijven NXP en Nexperia het bericht dat hun chips in Russische drones zijn gevonden. Een andere Britse onderzoeksorganisatie, Rusi, vond toen in 10 van de 27 onderzochte Russische objecten onderdelen van Nederlandse makelij. Het ging onder meer om druksensoren uit wasmachines. Nu blijkt dat er ook chips van Nederlandse bedrijven in Iraanse wapendrones zijn aangetroffen.

Spleeters benadrukt dat het voor bedrijven lastig is om misbruik van chips te voorkomen. “Nederlandse bedrijven willen niet dat hun chips daar terechtkomen en werken goed mee aan ons onderzoek.” NXP en Nexperia stopten al in februari, na de inval van de Russen in Oekraïne, met leveren aan Rusland.

Sinds 5 oktober dit jaar mogen chips niet meer geëxporteerd worden naar Rusland. Woensdag is het Europese sanctiepakket verder uitgebreid door de toegang van Rusland tot drones af te snijden, rechtstreeks en via potentiële leveranciers uit landen buiten Europa, zoals Iran.

Sancties hebben een grens

VVD-Europarlementariër Bart Groothuis, die deel uitmaakt van de defensie- en industriecommissie van het Europees Parlement, baalt van de Nederlandse technologie in het wapentuig. “Het kan niet zo zijn dat onze cruciale technologie onze tegenstander helpt wapens te fabriceren.” Toch zit er volgens hem ‘een grens aan wat je kunt sanctioneren’. “Het moet geen symboolpolitiek zijn, maar doeltreffend. Zodra de inlichtingendiensten zo’n drone uit elkaar hebben gehaald en zeggen: dit zijn onderdelen die cruciaal zijn, dan heb je iets.”

Een directeur van de chipfabriek, die vanwege de bedrijfsgevoelige informatie alleen wil meewerken zonder dat zijn naam wordt genoemd, herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Ik weet nog waar ik was, toen ik het hoorde. Die avond heb ik het er ook met mijn vrouw over gehad.” Of hij er slecht van sliep? “Ja, ’s nachts heb ik er nog over zitten nadenken. Dat werd alleen maar erger toen ik hoorde dat ook de mensen in de fabriek er erg mee zaten. Je maakt producten waardoor anderen doodgaan. Dat is verschrikkelijk wrang. Je denkt dat je je productie keurig gecontroleerd hebt. Bij de eerste oorlog die plaatsvindt, blijkt dat helemaal niet zo.”

Distributiekanalen

Maar hoe zit het met westerse chips die in de oorlog in Oekraïne zijn aangetroffen in Russisch wapentuig? De chips werden verhandeld via ‘gerespecteerde distributiekanalen’. “Die zijn echt professioneel. Daar is niks grijs aan,” zegt de chipmaker

De directeur denkt ‘dat de Russen die raketten recent gemaakt hebben met behulp van oudere chips’. “Geen enkele chip was onderworpen aan sancties, geen enkele keer was er directe handel met Rusland en er was geen enkele link te vinden met een militaire eindgebruiker. Alle chips waren uit 2011 of 2012, eentje uit 2017.” Die ene, relatief nieuwe wijst er volgens hem op ‘dat we er ook van mogen uitgaan dat we ook chips uit 2022 en 2023 gaan vinden’.

Een medewerker noemt dat ‘haast onvermijdelijk’. “Wat heel veel mensen niet weten is dat een moderne Mercedes meer software aan boord heeft dan een Boeing. Die chips die in Rusland zijn gevonden komen gewoon in auto’s voor, in wasmachines, staafmixers en broodroosters, die chips kunnen werkelijk overal in zitten. Zelfs spullen van de Blokker kunnen in Russische raketten terechtkomen.”

Het westerse bedrijf stopte meteen in februari - toen de Russen Oekraïne binnenvielen - met alle handel met Rusland. Maar de directeur loopt naar een groot beeldscherm met cijfers over chips die jaarlijks wereldwijd worden verhandeld. “We hebben het over 1,25 met twaalf nullen.”

Hij gaat met zijn hand langs de nullen op het beeldscherm. “Dit is een miljoen, dit is een miljard, dus we hebben het over een triljoen chips. Een waanzinnig aantal, vandaar dat ik ook wel eens de vergelijking maak met schroefjes, die zitten ook bijna overal in. Chips zijn zo algemeen als een stroomdraad. Dat valt amper te controleren.”